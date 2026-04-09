Danes še zadnja seja Golobove vlade! Prinaša to spremembo

Danes se v vladnih prostorih odvija zadnje srečanje ministrskega zbora pod vodstvom Roberta Goloba, kjer imajo prisotni še zadnjič možnost sprejemati odločitve s polno močjo. Z jutrišnjim dnem se namreč s konstituiranjem novega parlamenta njihova pooblastila krčijo na zgolj administrativno vzdrževanje države, piše časnik Delo.

Ministri se na svoji 197. redni seji ne ukvarjajo z velikimi reformami ali prelomnimi obljubami. Dnevni red daje vtis pospravljanja pisarn in urejanja še zadnjih podrobnosti pred primopredajo. Medtem ko se zdi, da ekipa po štirih letih zaključuje svoje delo, so na mizi predvsem tehnični popravki podzakonskih aktov in načrti za upravljanje državnega premoženja v letošnjem letu. Prav tako bodo opravili pregled nad tem, kako hitro država črpa evropska sredstva iz sklada za okrevanje.

Energetski ukrepi brez zakonske prisile

Čeprav bi napete razmere na Bližnjem vzhodu lahko povzročile še večje preglavice na energetskih trgih, se vlada v zadnjih izdihljajih mandata ni odločila za pripravo novega interventnega zakona. Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je za Delo pojasnil, da bodo morebitne težave raje reševali znotraj obstoječih okvirov, za katere ni treba čakati na potrditev parlamenta. Takšna odločitev je tudi praktične narave, saj vlada v odhajanju težko vlaga nove zakone v parlament, ki se sploh še ni uradno oblikoval in nima postavljenih delovnih teles.

Ko bo jutri novi sklic državnega zbora začel svoje delo, bo Golobova vlada uradno postala le še »oskrbnica« države. V tem prehodnem obdobju se od ministrov pričakuje, da ne sprejemajo strateških ali ideoloških odločitev, ki bi bile vezane na njihove strankarske programe. Njihova naloga bo le še skrb za to, da sistem teče brez zastojev. Kljub temu pa zakonodaja pušča odprta vrata za izredne situacije. Če bi prišlo do nepredvidenih naravnih nesreč ali ogrožanja varnosti države, ima vlada tudi v tem omejenem stanju pooblastilo, da predlaga nujne rešitve. V vseh ostalih primerih pa se bodo morali ministri vzdržati kakršnih koli potez, ki bi imele dolgoročne politične posledice.

Z današnjim dnem se tako končuje obdobje polne izvršne moči trenutne koalicije, ki se bo v zgodovino zapisala z današnjo, pretežno protokolarno sejo.