Fotogalerija zadnjega slovesa od Milene Zupančič: ganljivi prizori z Bohinjske Bele (FOTO)

Na Bohinjski Beli se je danes zbrala množica ljudi, ki so se prišli še zadnjič poslovit od Milene Zupančič, ene največjih slovenskih gledaliških in filmskih igralk. Njena smrt je pretresla slovensko kulturno in širšo javnost, zato je bilo slovo od umetnice, ki je s svojimi vlogami zaznamovala več generacij gledalcev, prežeto z žalostjo, spoštovanjem in številnimi spomini. Pogreb se je začel opoldne na krajevnem pokopališču na Bohinjski Beli, kjer so Mileno Zupančič na njeno zadnjo pot pospremili z državnimi častmi. Že pred začetkom slovesnosti so se v kraju zbirali svojci, prijatelji, igralski kolegi, predstavniki kulturnega in javnega življenja ter številni domačini.

Oglejte si fotogalerijo in utrinke z zadnjega, dostojanstvenega slovesa od Milene Zupančič na Bohinjski Beli.

V nadaljevanju si oglejte fotogalerijo z zadnjega slovesa od Milene Zupančič.

Mami v spomin je ganljivi zapis prebrala tudi njena hči Maša. FOTO: Dejan Javornik

Današnji državni pogreb je potekal z vojaškimi častmi. FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

Na Bohinjski Beli so se svojci, prijatelji, sodelavci in vsi, ki so jo poznali in imeli radi, že od jutranjih ur zbirali, da bi se še zadnjič poklonili legendi slovenskega gledališča in filma. FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

Župan Anton Mežan je ob tej žalostni priložnosti o Mileni dejal, da ni bila samo ambasadorka Unicefa, ampak ambasadorka Bleda in Bohinjske Bele, ambasadorka kulture. FOTO: Dejan Javornik

Od prijateljice in stanovske kolegice se je prišel poslovit tudi Igor Samobor. FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

Mileno Zupančič so k večnemu počitku položili zraven njene mame. FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik