Zadnje slovo po tragični nesreči: v Dobu so se poslovili od Andreja, danes še od Edija (FOTO)

Po strašni prometni nesreči, v kateri sta umrla sodelavca Slovenske vojske, so v ponedeljek na pokopališču Dob pri Domžalah k zadnjemu počitku pospremili Andreja Šorija (39), danes pa se bodo poslovili še od njegovega kolega Edija Mikuža (58). Območno združenje slovenskih častnikov Domžale, katerega člana sta bila oba, je ob objavi fotografij s pogreba zapisalo ganljive besede: »9. februarja smo pospremili našega člana Andreja Šorija na njegovo zadnjo pot. Njegova pot se je končala mnogo prezgodaj v tragični nesreči. Misel na odhod s tega sveta se dotakne vsakega od nas, vsakega na svoj način. Nekdo je zapisal, da smrt ni tako huda stvar, pač pa je huda bolečina izgube. Dragi Andrej, počivaj v miru in naj ti bo lahka slovenska zemlja,« so zapisali njegovi kolegi. Andrej je za seboj pustil užaloščene starše, ženo in sinova.

FOTO: OZSČ Domžale

Strtih src so tudi bližnji pokojnega Edija Mikuža, ki je svojo življenjsko pot končal v 59. letu. Od njega so se poslovili starši, žena in otroci.

FOTO: OZSČ Domžale

Kot smo poročali, sta v prometni nesreči umrla Andrej in Edi. Domov sta se vračala s smučanja na Golteh, ko se je njuna pot končala v tragičnih okoliščinah. Oba sta bila sodelavca v Slovenski vojski. Združenje je zapisalo tudi, da bosta Andrej in Edi ostala v trajnem spominu ter da se bodo od obeh dostojno poslovili.