  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLOVO

Zadnje slovo po tragični nesreči: v Dobu so se poslovili od Andreja, danes še od Edija (FOTO)

Po prometni nesreči so v ponedeljek na pokopališču Dob pokopali Andreja Šorija (39), danes pa se bodo poslovili še od njegovega kolega Edija Mikuža (58).
Poslovili so se od Andreja Šorija. FOTO: OZSČ Domžale

Poslovili so se od Andreja Šorija. FOTO: OZSČ Domžale

FOTO: OZSČ Domžale

FOTO: OZSČ Domžale

FOTO: OZSČ Domžale

FOTO: OZSČ Domžale

Poslovili so se od Andreja Šorija. FOTO: OZSČ Domžale
FOTO: OZSČ Domžale
FOTO: OZSČ Domžale
N. Č.
 10. 2. 2026 | 10:37
 10. 2. 2026 | 12:23
1:45
A+A-

Po strašni prometni nesreči, v kateri sta umrla sodelavca Slovenske vojske, so v ponedeljek na pokopališču Dob pri Domžalah k zadnjemu počitku pospremili Andreja Šorija (39), danes pa se bodo poslovili še od njegovega kolega Edija Mikuža (58). Območno združenje slovenskih častnikov Domžale, katerega člana sta bila oba, je ob objavi fotografij s pogreba zapisalo ganljive besede: »9. februarja smo pospremili našega člana Andreja Šorija na njegovo zadnjo pot. Njegova pot se je končala mnogo prezgodaj v tragični nesreči. Misel na odhod s tega sveta se dotakne vsakega od nas, vsakega na svoj način. Nekdo je zapisal, da smrt ni tako huda stvar, pač pa je huda bolečina izgube. Dragi Andrej, počivaj v miru in naj ti bo lahka slovenska zemlja,« so zapisali njegovi kolegi. Andrej je za seboj pustil užaloščene starše, ženo in sinova.

FOTO: OZSČ Domžale
FOTO: OZSČ Domžale

Strtih src so tudi bližnji pokojnega Edija Mikuža, ki je svojo življenjsko pot končal v 59. letu. Od njega so se poslovili starši, žena in otroci.

FOTO: OZSČ Domžale
FOTO: OZSČ Domžale

Kot smo poročali, sta v prometni nesreči umrla Andrej in Edi. Domov sta se vračala s smučanja na Golteh, ko se je njuna pot končala v tragičnih okoliščinah. Oba sta bila sodelavca v Slovenski vojski. Združenje je zapisalo tudi, da bosta Andrej in Edi ostala v trajnem spominu ter da se bodo od obeh dostojno poslovili.

Več iz teme

Andrej ŠorislovosmrtpogrebEdi Mikuž
ZADNJE NOVICE
12:20
Lifestyle  |  Stil
ŽIVALSKO KRALJESTVO

Te živali ne more pregrizniti niti lev s svojim močnim zobovjem

Na prvi pogled bi ga lahko zamenjali za plazilca, a je luskavec sesalec, edini pripadnik naše vrste, ki ima kožo prekrito z luskami.
10. 2. 2026 | 12:20
12:16
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA NOVEGA LETA DAN

Kriminalisti: Koprčanka (55) je bila ustreljena, osumljenca že prijeli

Moški, ki z žensko ni bil v sorodstvenem razmerju, niti se predhodno nista poznala, dejanja ni načrtoval.
10. 2. 2026 | 12:16
11:28
Novice  |  Kronika  |  Doma
OBVESTILI STARŠE

Kaj se dogaja s slovensko mladino? Policisti so imeli polne roke dela

Na Dolenjskem so mladoletniki kradli, na Gorenjskem dvojica kršila cestnoprometne predpise.
10. 2. 2026 | 11:28
11:12
Novice  |  Slovenija
VATIKAN

V čakalnici je Friderik Irenej že dolgih 74 let

Slovenski škofi v Vatikanu o kandidatih za blažene in svetnike.
Drago Perko10. 2. 2026 | 11:12
10:52
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
10:45
Lifestyle  |  Astro
NISMO VEČ KOT DRUGI

Ne počutimo se ogroženih od nikogar, ker vemo, kdo smo

Sonce in Pluton nas opominjata na vzpostavljanje zdravega ega. Vprašamo se, ali znamo drugače pokazati svojo moč kot s skrajno silo, prevlado.
Joy Lotos10. 2. 2026 | 10:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki