ZADNJE SLOVO

Zadnje slovo žrtev tragične nesreče na Ajdovskem: Boštjana, Jana in Gregorja bodo pokopali ob isti uri

Minulo soboto je Slovenijo pretresla tragična prometna nesreča.
Minulo soboto je Slovenijo pretresla tragična prometna nesreča. FOTO: Dejan Javornik
Minulo soboto je Slovenijo pretresla tragična prometna nesreča. FOTO: Dejan Javornik
M. U.
 12. 2. 2026 | 09:03
 12. 2. 2026 | 09:03
Minulo soboto je Slovenijo pretresla tragedija, ko so nekaj po eni uri ponoči v hudi prometni nesreči v vasi Višnje nad Ajdovščino umrli trije ljudje, še eden pa je bil huje poškodovan. Do nesreče je po prvih ugotovitvah prišlo zaradi neprilagojene hitrosti, ko se je osebni avtomobil na poti iz Cola proti Podkraju zaletel v hišo. 

»Tragični dogodek je hudo pretresel našo celotno krajevno skupnost, ki šteje 1400 ljudi v štirih naseljih, poleg Podkraja in Višnje še Bela in Vodice. Še vedno smo v šoku in ne moremo verjeti, kaj se je zgodilo,« je za Slovenske novice po prometni nesreči v naselju Višnje na Ajdovskem le dan pred kulturnim praznikom zaupal predsednik KS Podkraj Metod Bizjak.

Tri žrtve prometne nesreče bodo pokopali danes

V 45. letu starosti je umrl Boštjan Žejn. Žarni pogreb pokojnega bo v četrtek, 12.2.2026, ob 15. uri v Podkraju. Na dan pogreba bo žara pokojnega od 11. ure dalje v domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve.

Obvestilo o zadnjem slovesu. FOTO: Zaslonski Posnetek
Obvestilo o zadnjem slovesu. FOTO: Zaslonski Posnetek

V 28. letu starosti je umrl Jan Tominec. Žarni pogreb pokojnega bo v četrtek, 12.2.2026, ob 15. uri v Podkraju. Na dan pogreba bo žara pokojnega od 11. ure dalje v domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve.

V 22. letu starosti je umrl Gregor Čuk. Žarni pogreb pokojnega bo v četrtek, 12.2.2026, ob 15. uri v Podkraju. Na dan pogreba bo žara pokojnega od 11. ure dalje v domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve.

