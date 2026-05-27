Zadrogirani ministri ob položaj: Poslanci, ministri in državni sekretarji bodo še lahko kadili travo

Prihodnje ministre in državne sekretarje bi lahko prej kot denimo obtožbe o koruptivnem ravnanju ob položaj spravilo uživanje prepovedanih drog. Po predlogu zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki ga je vložila stranka Resnica, bi moral predsednik vlade, ki se testiranju prav tako ne bi mogel izogniti, »nemudoma, najpozneje pa v roku 72 ur« od prejema obvestila, da je bil minister pozitiven na testu za droge ali pa da je testiranje brez opravičljivega razloga zavrnil, državnemu zboru predlagati njegovo razrešitev oziroma v primeru državnega sekretarja tega sam razrešiti. Kar se tiče poslancev, bi te čakala sprožitev postopkov po Kodeksu ravnanja poslancev državnega zbora.

V Resnici so pojasnili, da se najvišjim državnim funkcionarjem ne bo treba bati le pozitivnega testa na konopljo. Slednja je iz predloga izvzeta, »saj se v stranki zavzemamo za njeno legalizacijo in jasno zakonsko ureditev področja konoplje«. Testiranje bi se izvajalo na podlagi naključnega računalniškega žreba štirikrat letno. Glavni namen zakona, tako predlagatelji, je krepitev »integritete funkcionarjev, odgovornega opravljanja javnih funkcij ter zaupanja javnosti v delovanje državnih institucij«. Njegove finančne posledice so ocenili na 22.000 evrov: »Znesek zajema odvzem vzorca, zdravniški pregled in preiskavo na prisotnost prepovedanih drog za približno 149 oseb.«

Zakon je predlagala stranka Resnica, ki jo vodi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. FOTO: Voranc Vogel

Glede na trenutna razmerja sil v državnem zboru se zakonu najverjetneje obeta zadostna podpora. Pa četudi se v javnosti že krepijo glasovi proti. »Mislim, da s takšnim vprašanjem javno posegamo v osebnostne pravice vprašanega, v njegovo telesno in duševno integriteto, kar je zavarovano z Ustavo Republike Slovenije,« je pred dnevi povedala nekdanja predsednica parlamenta Urška Klakočar Zupančič. Da bi verjetno bolj kot zakon o testiranju na droge, »glede na vse laži, ki jih je nastajajoča koalicija že izrekla«, potrebovali bodisi poligraf bodisi zakon, ki bi pravnomočno obsojenim osebam preprečeval kandidiranje na volitvah, je včeraj menila Tina Brecelj, poslanka Levice.

V predlaganem zakonu je konoplja navedena kot izjema.

S testom utišala govorice

Slovenska demokratska stranka (SDS) je sicer v preteklosti že večkrat predlagala podoben zakon, a je bila pri njegovem sprejetju vsakič neuspešna. Potrebo po takšnem zakonu so že leta 2011 utemeljili z navedbami družabnega kronista Aleksandra Lucuja, da je pri nas »vse prepleteno z gejevsko-kokainsko prepredenostjo« in informacijami o domnevnih težavah tedanje ministrice za notranje zadeve Katarine Kresal s prepovedanimi drogami. S testiranjem na droge je ta govorice dokončno utišala decembra 2010, ko je javno objavila poročilo o toksikološki preiskavi, iz katerega je nedvoumno izhajalo, da mamil ne uživa. Namigovanja, da naj bi užival mamila, je takrat odločno zavrnil tudi tedanji premier Borut Pahor. A je hkrati poudaril, da ne bi imel nobenih težav z morebitnim testiranjem.

SDS je nato srečo zaman poskusila še dvakrat, v letih 2017 in 2022. Konec junija 2022, ko je vlada Roberta Goloba ravno začela delo, je predstavnik predlagateljev Dejan Kaloh (SDS) pojasnil, da so predlog zakona v postopek vložili z namenom preventivnega delovanja na področju prepovedanih drog. »Odpirajo se tudi vprašanja, ali imajo določeni politiki povezave do ponudnikov oziroma preprodajalcev teh prepovedanih drog,« je dodal.