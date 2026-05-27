  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠTIRIKRAT LETNO

Zadrogirani ministri ob položaj: Poslanci, ministri in državni sekretarji bodo še lahko kadili travo

Obudili predlog zakona o testiranju funkcionarjev na droge.
V primeru pozitivnega testa na droge bi bili državni sekretarji takoj ob položaj. FOTO: Daria Kulkova/getty images
V primeru pozitivnega testa na droge bi bili državni sekretarji takoj ob položaj. FOTO: Daria Kulkova/getty images
Aleksander Brudar
 27. 5. 2026 | 06:50
3:48
A+A-

Prihodnje ministre in državne sekretarje bi lahko prej kot denimo obtožbe o koruptivnem ravnanju ob položaj spravilo uživanje prepovedanih drog. Po predlogu zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki ga je vložila stranka Resnica, bi moral predsednik vlade, ki se testiranju prav tako ne bi mogel izogniti, »nemudoma, najpozneje pa v roku 72 ur« od prejema obvestila, da je bil minister pozitiven na testu za droge ali pa da je testiranje brez opravičljivega razloga zavrnil, državnemu zboru predlagati njegovo razrešitev oziroma v primeru državnega sekretarja tega sam razrešiti. Kar se tiče poslancev, bi te čakala sprožitev postopkov po Kodeksu ravnanja poslancev državnega zbora.

V Resnici so pojasnili, da se najvišjim državnim funkcionarjem ne bo treba bati le pozitivnega testa na konopljo. Slednja je iz predloga izvzeta, »saj se v stranki zavzemamo za njeno legalizacijo in jasno zakonsko ureditev področja konoplje«. Testiranje bi se izvajalo na podlagi naključnega računalniškega žreba štirikrat letno. Glavni namen zakona, tako predlagatelji, je krepitev »integritete funkcionarjev, odgovornega opravljanja javnih funkcij ter zaupanja javnosti v delovanje državnih institucij«. Njegove finančne posledice so ocenili na 22.000 evrov: »Znesek zajema odvzem vzorca, zdravniški pregled in preiskavo na prisotnost prepovedanih drog za približno 149 oseb.«

Zakon je predlagala stranka Resnica, ki jo vodi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. FOTO: Voranc Vogel
Zakon je predlagala stranka Resnica, ki jo vodi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. FOTO: Voranc Vogel

Glede na trenutna razmerja sil v državnem zboru se zakonu najverjetneje obeta zadostna podpora. Pa četudi se v javnosti že krepijo glasovi proti. »Mislim, da s takšnim vprašanjem javno posegamo v osebnostne pravice vprašanega, v njegovo telesno in duševno integriteto, kar je zavarovano z Ustavo Republike Slovenije,« je pred dnevi povedala nekdanja predsednica parlamenta Urška Klakočar Zupančič. Da bi verjetno bolj kot zakon o testiranju na droge, »glede na vse laži, ki jih je nastajajoča koalicija že izrekla«, potrebovali bodisi poligraf bodisi zakon, ki bi pravnomočno obsojenim osebam preprečeval kandidiranje na volitvah, je včeraj menila Tina Brecelj, poslanka Levice.

V predlaganem zakonu je konoplja navedena kot izjema.

S testom utišala govorice

Slovenska demokratska stranka (SDS) je sicer v preteklosti že večkrat predlagala podoben zakon, a je bila pri njegovem sprejetju vsakič neuspešna. Potrebo po takšnem zakonu so že leta 2011 utemeljili z navedbami družabnega kronista Aleksandra Lucuja, da je pri nas »vse prepleteno z gejevsko-kokainsko prepredenostjo« in informacijami o domnevnih težavah tedanje ministrice za notranje zadeve Katarine Kresal s prepovedanimi drogami. S testiranjem na droge je ta govorice dokončno utišala decembra 2010, ko je javno objavila poročilo o toksikološki preiskavi, iz katerega je nedvoumno izhajalo, da mamil ne uživa. Namigovanja, da naj bi užival mamila, je takrat odločno zavrnil tudi tedanji premier Borut Pahor. A je hkrati poudaril, da ne bi imel nobenih težav z morebitnim testiranjem.

SDS je nato srečo zaman poskusila še dvakrat, v letih 2017 in 2022. Konec junija 2022, ko je vlada Roberta Goloba ravno začela delo, je predstavnik predlagateljev Dejan Kaloh (SDS) pojasnil, da so predlog zakona v postopek vložili z namenom preventivnega delovanja na področju prepovedanih drog. »Odpirajo se tudi vprašanja, ali imajo določeni politiki povezave do ponudnikov oziroma preprodajalcev teh prepovedanih drog,« je dodal.

149 kandidatov bi bilo primernih za testiranje.

Več iz teme

državni zborpolitikaSDSdrogekonopljatestiranjevlada
ZADNJE NOVICE
06:31
Šport  |  Tekme
ROŽNATA MISIJA

Kolesarstvo: rožnati Jonas napada rumenega Tadeja

Danski šampion kolesari proti zanesljivi zmagi na Giru. V njegovem taboru prepričani, da bo konkurenčen Pogiju.
Miha Hočevar27. 5. 2026 | 06:31
06:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZNANI V ZVEZDAH

Lucija Harum: odločna in ognjevita osebnost z močno ustvarjalno in čustveno platjo (Suzy)

Čakajo jo pomembni karierni premiki in osebna preobrazba.
27. 5. 2026 | 06:25
06:00
Lifestyle  |  Astro
KITAJSKI HOROSKOP

Za denar in ljubezen: trije najsrečnejši datumi v juniju

Če vas skrbi denarno stanje, bi lahko ena sobota rešila marsikatero težavo.
27. 5. 2026 | 06:00
06:00
Novice  |  Slovenija
Z JANOM V KRIŽANKE

NAGRADNA IGRA: 2X vstopnica za koncert Jana Plestenjaka

S Slovenskimi novicami na koncert Jana Plestenjaka. 6. junija bodo ljubljanske Križanke zazvenele v romantičnih melodijah.
27. 5. 2026 | 06:00
06:00
Lifestyle  |  Polet
BREZ SLADKORJA

Prigrizki brez sladkorja pod drobnogledom. Nova raziskava opozarja na vpliv na jetra

Nova raziskava nakazuje, da bi lahko pogosto uporabljeno sladilo v izdelkih brez sladkorja vplivalo na zdravje jeter.
Miroslav Cvjetičanin27. 5. 2026 | 06:00
05:40
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNA MODROST

Ljudje se ne spreminjamo dosti

V življenju ostajamo v precej podobnih psiholoških okvirih. Ponovna prijateljstva in vrnitve k bivšim partnerjem nas lahko zmedejo.
27. 5. 2026 | 05:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Svet
SPREMEMBE V TUJINI

V Nemčiji spet več izbire pri ogrevanju

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Slovenske novice26. 5. 2026 | 12:47
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Svet
SPREMEMBE V TUJINI

V Nemčiji spet več izbire pri ogrevanju

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Slovenske novice26. 5. 2026 | 12:47
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Svet
PREHRANSKA INDUSTRIJA

Kaj se dogaja v prehranski industriji?

Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 13:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Kam na Hrvaško letos, če bi se radi izognili gneči

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
PremiumPromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
PIKNIK SEZONA

Ste veliki ljubitelji piknikov? Postanite del velike skupnosti

Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
2. 5. 2026 | 13:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

S temi vajami izboljšate svoj spomin

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
EKOLOGIJA

Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Iščemo zgodbe, ki prepričajo. Je vaše podjetje naslednji zmagovalec?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
26. 5. 2026 | 09:18
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

To je eden prvih znakov izgube sluha, ki ga vsi ignoriramo

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
25. 5. 2026 | 09:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
PromoPhoto
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA

Bodo tudi v Sloveniji kmalu nehali dostavljati pisma? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
25. 5. 2026 | 13:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Robert Roškar v novi vlogi

Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:03
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb: zaposleni potrebujejo več kot le mizo in stol

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
26. 5. 2026 | 08:54
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki