  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAJDRAŽJA ZAČIMBA

Žafran ni več le eksotična začimba, prihaja s tolminskih njiv, vsaka nitka gre skozi roke

Za kilogram sušenega je potrebnih tudi do 200.000 cvetov.
Anja Bukudur in Ivan Mangani sta v Posočju zasnovala butično pridelavo žafrana. FOTOGRAFIJE: Arhiv Žafran Tolmin

Anja Bukudur in Ivan Mangani sta v Posočju zasnovala butično pridelavo žafrana. FOTOGRAFIJE: Arhiv Žafran Tolmin

V trgovinah se prodaja v mikroskopskih količinah – pogosto po 0,1 grama, saj že tri ali štiri nitke zadoščajo za cel lonec rižote.

V trgovinah se prodaja v mikroskopskih količinah – pogosto po 0,1 grama, saj že tri ali štiri nitke zadoščajo za cel lonec rižote.

Prašnike oberejo ročno.

Prašnike oberejo ročno.

Za uporabo v kuhinji je varen le gojeni žafran, ki ima tri rdeče nitke, raste iz gomolja in cveti jeseni.

Za uporabo v kuhinji je varen le gojeni žafran, ki ima tri rdeče nitke, raste iz gomolja in cveti jeseni.

Razmnožuje se izključno z gomolji in cveti le nekaj dni na leto.

Razmnožuje se izključno z gomolji in cveti le nekaj dni na leto.

Najbolj nevarna zamenjava žafrana v naravi je z jesenskim podleskom.

Najbolj nevarna zamenjava žafrana v naravi je z jesenskim podleskom.

Anja Bukudur in Ivan Mangani sta v Posočju zasnovala butično pridelavo žafrana. FOTOGRAFIJE: Arhiv Žafran Tolmin
V trgovinah se prodaja v mikroskopskih količinah – pogosto po 0,1 grama, saj že tri ali štiri nitke zadoščajo za cel lonec rižote.
Prašnike oberejo ročno.
Za uporabo v kuhinji je varen le gojeni žafran, ki ima tri rdeče nitke, raste iz gomolja in cveti jeseni.
Razmnožuje se izključno z gomolji in cveti le nekaj dni na leto.
Najbolj nevarna zamenjava žafrana v naravi je z jesenskim podleskom.
Janez Mužič
 30. 1. 2026 | 07:09
6:25
A+A-

Žafran velja za eno najdražjih začimb na svetu, a danes ni več rezerviran samo za Iran, Španijo ali Italijo. Vijolični cvetovi jeseni zacvetijo tudi v Sloveniji, natančneje v Posočju, kjer so se že pred leti lotili pridelave tega tako imenovanega rdečega zlata. Zgodba žafrana je zgodba tisočletij, ročnega dela in natančnosti, šele v zadnjih letih je postala ta zgodba tudi nekoliko slovenska.

Pravi žafran (Crocus sativus) je kulturna rastlina, ki ne raste samoniklo. Razmnožuje se izključno z gomolji, cveti le nekaj dni na leto, vsak cvet pa skriva le tri rdeče nitke, in samo te so dragocena začimba. Njegov izvor sega v vzhodno Sredozemlje in Malo Azijo, uporabljali pa so ga že v antiki, predvsem kot barvilo, zdravilo in manj kot prestižni dodatek jedem. V nekaterih kulturah velja za simbol svetosti in čistosti – z njim so barvali obredna oblačila in obredne prostore. Šele kasneje je postal kulinarična začimba, a dolgo izključno na mizah bogatih.

V trgovinah se prodaja v mikroskopskih količinah – pogosto po 0,1 grama, saj že tri ali štiri nitke zadoščajo za cel lonec rižote.
V trgovinah se prodaja v mikroskopskih količinah – pogosto po 0,1 grama, saj že tri ali štiri nitke zadoščajo za cel lonec rižote.

Simbol bogastva in oblasti

Po zapisih iz antike naj bi Kleopatra dodajala žafran svojim kopelim, saj je verjela, da poudari lepo kožo, vonj in zapeljivost. Aleksander Veliki se je kopal v žafranovi kopeli, da bi pozdravil svoje bojne rane. V Grčiji in Rimu so ga uporabljali kot zdravilo, parfum, barvilo za oblačila in lase ter kot simbol bogastva in oblasti. V srednjem veku je bil cenjen kot zdravilna rastlina proti bolečinam, melanholiji in utrujenosti. Z njim so barvali tkanine za plemstvo, v vseh obdobjih pa so verjeli, da je tudi afrodiziak.

Brez bližnjic

Zaradi izjemno zamudne pridelave velja star rek: drag kot žafran. Za kilogram posušene začimbe je potrebnih več deset tisoč cvetov, celo do 200.000 – in vsaka nitka je obrana ročno. Cveti oktobra. Cvetove je treba pobrati zgodaj zjutraj, še preden se odprejo, saj le tako ohranijo aromo in barvo. Sledi natančno ročno odstranjevanje nitk in sušenje. »To je delo, ki ne dopušča nobenih bližnjic. Če zamudiš samo en dan, je lahko letina izgubljena,« poudarja Anja Bukudur iz Tolmina, ena prvih pridelovalk pravega žafrana v Sloveniji. Skupaj s partnerjem Ivanom Manganijem, ki prihaja iz Italije, sta v Posočju zasnovala butično pridelavo pod imenom Žafran Tolmin. »Žafran te nauči potrpežljivosti. Vse je odvisno od narave – dežja, temperature, časa. A ko vidiš prve cvetove, tedaj veš, zakaj vztrajaš,« dodaja Mangani, ki ima izkušnje tudi iz tradicionalnih žafranskih okolij v Italiji.

Prašnike oberejo ročno.
Prašnike oberejo ročno.

Čeprav Slovenija sploh ne spada med klasične žafranske dežele, se je izkazalo, da rastlina ob ustrezni legi in skrbi uspeva tudi pri nas. Pridelava je majhna, skoraj izključno butična, a kakovost je primerljiva z najboljšimi evropskimi žafrani. »Naš cilj ni količina, ampak kakovost. Vsaka nitka gre skozi najine roke,« poudarja Anja Bukudur.

Če zamudiš samo en dan, je lahko letina izgubljena.

Manj je več

Slovenski žafran večinoma konča v izbranih restavracijah, pri poznavalcih domače kulinarike ali pa kot darilo z zgodbo o izvoru. In zakaj je tako drag? Cena žafrana ni posledica trženja, marveč matematike. Uporabni so le trije prašniki na cvet, ki jih je treba obrati ročno, in to v kratkem obdobju cvetenja in sušenja. Na svetovnem trgu kilogram žafrana dosega več tisoč evrov, v Sloveniji pa se prodaja v majhnih stekleničkah – po desetinkah grama. A že nekaj nitk zadošča za rižoto, ribjo juho ali sladico.

Za uporabo v kuhinji je varen le gojeni žafran, ki ima tri rdeče nitke, raste iz gomolja in cveti jeseni.
Za uporabo v kuhinji je varen le gojeni žafran, ki ima tri rdeče nitke, raste iz gomolja in cveti jeseni.

Žafran daje jedem značilno zlato barvo in nežen, rahlo grenak okus. V kuhinji pri njem velja pravilo manj je več. Slovenski pridelovalci svetujejo, da se nitke pred uporabo vedno namočijo v topli tekočini, saj se le tako lahko razvije polna aroma. »Ko enkrat poskusiš sveže in pravilno posušen žafran, razumeš razliko,« pravi Mangani.

Razmnožuje se izključno z gomolji in cveti le nekaj dni na leto.
Razmnožuje se izključno z gomolji in cveti le nekaj dni na leto.

  • Cvetove je treba pobrati zgodaj zjutraj, še preden se odprejo, saj le tako ohranijo aromo in barvo.
  • Cveti le nekaj dni na leto, in če ga takrat ne oberejo, pridelka ni.
  • Pred uporabo pri kuhanju ga je treba namočiti v tekočini, da sprosti barvo in aromo.

Pogosti ponaredki

Najbolj nevarna zamenjava žafrana v naravi je z jesenskim podleskom.
Najbolj nevarna zamenjava žafrana v naravi je z jesenskim podleskom.

Žafran v Sloveniji ostaja redkost iz Tolmina, a prav zato je njegova zgodba toliko bolj zanimiva. Dokazuje, da se tudi pri nas lahko rodi nekaj izjemnega – če so v ozadju znanje, vztrajnost in spoštovanje narave. Pri žafranu blagovne znamke Žafran Tolmin ste lahko, kot zatrjujejo, prepričani, da je pravi. A pri vseh ni tako, saj spada med začimbe, ki se zaradi visoke cene pogosto ponarejajo. Zato je treba biti pri nakupu zelo pozoren. Pravi žafran se prodaja v nitkah. Mleti je pogosto mešan ali ponarejen. Pravi diši rahlo po medu in suhem senu, nikoli po dimu ali kovini. Ko ga namočiš v toplo vodo, tekočina počasi porumeni. Če se obarva takoj močno rdeče, je že sumljiv. Poleg tega nitke ob dotiku ne obarvajo prstov. Barva se sprosti šele v tekočini. Tu je seveda še cena. Če je poceni, skoraj gotovo ni pravi. Pravi žafran je zaradi ročnega dela drag.

Velja pa še eno opozorilo: pravi žafran se v naravi pogosto zamenjuje z drugimi, tudi strupenimi rastlinami. Nevarnost je predvsem pri nabiranju brez znanja. Najbolj nevarna zamenjava je z jesenskim podleskom (Colchicum autumnale), ki ima zelo podoben vijolični cvet, a nikoli treh rdečih nitk kot žafran. Je izjemno strupen in že majhne količine so lahko smrtno nevarne! Za uporabo v kuhinji je varen le preverjen, gojeni žafran, ki ima točno tri rdeče nitke, raste iz gomolja in cveti jeseni.

Uporabni so le trije prašniki na cvet, ki jih je treba obrati ročno, in to v kratkem obdobju cvetenja in sušenje.

Več iz teme

Anja BukudurkulinarikažafranTolminnabiranje
ZADNJE NOVICE
07:29
Novice  |  Slovenija
DARS

Zaradi del bo konec tedna zaprt ta del ljubljanske obvoznice

Zapora bo trajala od petka od 22. do ponedeljka do 5. ure.
30. 1. 2026 | 07:29
07:21
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZASTRUPITVE OBVEZNO PRIJAVITE POLICIJI

Nedaleč od Ljutomera nad pse s strupom za polže

Štirinožce na srečo doletela le driska in bruhanje. Zastrupitev naj lastnik obvezno prijavi policiji.
Oste Bakal30. 1. 2026 | 07:21
07:09
Novice  |  Slovenija
NAJDRAŽJA ZAČIMBA

Žafran ni več le eksotična začimba, prihaja s tolminskih njiv, vsaka nitka gre skozi roke

Za kilogram sušenega je potrebnih tudi do 200.000 cvetov.
Janez Mužič30. 1. 2026 | 07:09
07:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
BIL NAJ BI NEPRIŠTEVEN

Grozil namestnici veleposlanice: »Bojana, ubil te bom!«

Dogajalo se je pred ljubljanskim blokom avgusta 2018. Noje Hristov naj bi vpil, da bo ubil Bojano Jovanovsko.
Aleksander Brudar30. 1. 2026 | 07:00
06:49
Novice  |  Slovenija
ANTONOV POHOD

Glasbenik Toni je vedno hodil po prstih, nikoli ni stopal na pete (FOTO)

Tretji Tonijev pohod na praznik svetega Antona v znamenju druženja in obujanja spominov.
Milan Glavonjić30. 1. 2026 | 06:49
06:31
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
POSKUS UBOJA

Poskus uboja v Maliji nad Izolo: večkrat ustrelil proti gostu

Michel s pištolo nad odhajajočega Aleksandra.
Moni Černe30. 1. 2026 | 06:31

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki