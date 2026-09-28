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OČARLJIVI JESENSKI CVETOVI

Žafran, podlesek ali sternbergija? Tako jih boste najlažje ločili

V botaničnem vrtu zacveteli žafrani, podleski in sternbergije. Strah pred strupenim podleskom ščitil otroke.
Zelenice Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani so v cvetju. FOTOGRAFIJE: Botanični vrt

Zelenice Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani so v cvetju. FOTOGRAFIJE: Botanični vrt

Ime kaktusa ni naključno.

Ime kaktusa ni naključno.

Sternbergijo ločijo po tem, da ima povsem rumene cvetove in je nekoliko bolj robustna od žafranov.

Sternbergijo ločijo po tem, da ima povsem rumene cvetove in je nekoliko bolj robustna od žafranov.

Žafrani imajo samo tri prašnike, podlesek pa šest.

Žafrani imajo samo tri prašnike, podlesek pa šest.

Zelenice Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani so v cvetju. FOTOGRAFIJE: Botanični vrt
Ime kaktusa ni naključno.
Sternbergijo ločijo po tem, da ima povsem rumene cvetove in je nekoliko bolj robustna od žafranov.
Žafrani imajo samo tri prašnike, podlesek pa šest.
Simona Fajfar
 28. 9. 2026 | 08:22
5:28
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Te dni so zelenice Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani spet v cvetju, razcveteli so se vsi trije rodovi jeseni cvetočih čebulnic: žafrani (Crocus), podleski (Colchicum) in sternbergije (Sternbergia). Vse tri cvetoče čebulnice spadajo celo v tri različne družine: perunikovke z žafrani, podleskovke s podleskom in narcisovke s sternbergijo.

Čebulnice cvetijo takrat, ko so razmere dovolj ugodne. To je v submediteranskem in zmerno toplem podnebju zgodaj spomladi in potem spet jeseni. V vmesnem času pa zaloga ostaja v čebulici ali gomolju.

Žafrani imajo samo tri prašnike, podlesek pa šest.
Žafrani imajo samo tri prašnike, podlesek pa šest.
Ime kaktusa ni naključno.
Ime kaktusa ni naključno.

V našem naravnem okolju poznamo predvsem žafrane kot spomladi cvetoče čebulnice. »V Sloveniji rastejo v naravi štiri vrste, ki cvetijo spomladi. Jeseni pa cveti jesenski podlesek, ki je na hitro sicer podoben žafranu, vendar z njim ni v sorodu,« pravi dr. Jože Bavcon, direktor botaničnega vrta. Tretja podobna vrsta, ki je nekoč rasla tudi v slovenski Istri, je bila sternbergija. Danes velja za v naravi izumrlo vrsto, čeprav je pogosto prisotna okrog naselij v slovenski Istri ter tu in tam na Krasu in Goriškem. Vendar gre za ponovno sajene rastline, ki so se razmnožile z vrtov, ne pa tiste, ki so nekoč naravno rasle pri nas. »Sternbergijo ločimo po tem, da ima povsem rumene cvetove in je nekoliko bolj robustna od žafranov. Dve vrsti jesenskih žafranov, ki ju imamo v vrtu na zelenicah, pa sta lepi (C. pulchelus) in krasni žafran (C. Speciosus),« pravi Bavcon. Obe sta balkanski vrsti, slednji sega celo do Krima in Irana.

Barva cvetov je pri žafranih in podlesku neznačilna za razpoznavo, tudi oblika cveta je premalo razpoznavna. Boljši razpoznavni znak so prašniki. »Medtem ko imajo žafrani samo tri prašnike, jih ima podlesek šest. Podobno ima šest prašnikov sternbergija,« razloži sogovornik. Barva cvetov, kot rečeno, ni značilen razlikovalni znak, saj so tudi žafrani lahko rumeni. Predvsem nekatere vrste, ki cvetijo na Balkanu, imajo izredno lepe rumeno cvetoče cvetove.​ Sternbergija, ki ima strupeno čebulico, se značilno loči po listih, ki so širši, do en centimeter dolgi in povsem zeleno svetleči. Podobni so listom velikega zvončka. Podlesek ima širše in bolj ovalne liste, ki se razvijejo šele spomladi, listi žafrani pa so povsem travasti.

Varovalka za preživetje

Dr. Blanka Ravnjak iz botaničnega vrta je predstavila še nekaj zanimivosti o najbolj razširjenem rodu žafranov, ki obsega do 100 vrst: »Taksonomija se še spreminja in še vedno odkrivajo nove vrste.« Žafrani rastejo od Pirenejskega polotoka do severnega dela Afrike, Apeninskega in Balkanskega polotoka, Male in osrednje Azije in do Zahodne Kitajske. Od teh sto vrst jih je dobra tretjina cvetočih jeseni, dve tretjini pa spomladi. V bivši skupni državi je bilo evidentiranih kar 23 vrst.

Cveti kraljica noči

Te dni je v botaničnem vrtu še posebej slovesno, saj cveti kraljica noči (Epiphyllum oxypetalum), zelo star kaktus, ki je doma na območju od osrednje Mehike do Nikaragve. Cveti izključno ponoči, saj njegove cvetove oprašujejo predvsem netopirji in veliki nočni metulji. Povsem beli cvetovi, veliki za celo dlan, se odprejo takoj po sončnem zahodu, ostanejo odprti vso noč in se zjutraj zaprejo. Zunanji cvetni listi so rožnati do rdeči, črtalasti. Notranji cvetni listi so beli in narobe suličasti do narobe jajčasti. Prašnične niti so bele, prav tako je bel vrat pestiča, brazde so kremaste. Belina v rahli svetlobi rastlinjaka daje rastlini še večji sijaj. »Naš primerek je visok 0do tri metre, obrašča pa enostavno pergolo v starem rastlinjaku. Ima še polno nastavkov cvetov, letos cveti že drugič. Prvič je cvetel v prvem delu poletja,« pravi Bavconi in dodaja: »Po svoji lepoti in obliki je res prava krona, zato je izraz kraljica noči povsem na mestu.«

Sternbergijo ločijo po tem, da ima povsem rumene cvetove in je nekoliko bolj robustna od žafranov.
Sternbergijo ločijo po tem, da ima povsem rumene cvetove in je nekoliko bolj robustna od žafranov.

Obe vrsti žafranov, ki zdaj cvetita v botaničnem vrtu, izvirata z Balkana in sta se na tratah v vrtu povsem udomačili, pravi sogovornica: »Sami so se uspešno namnožili. Njihova semena dozorijo spomladi, konec aprila ali začetek maja, podobno kot semena naših spomladi cvetočih vrst. Številna semena so v drobnih kapsulah, ki so tik nad zemljo.« Rastline se množijo tako z delitvijo gomoljev kot s semeni.

Strokovnjakinja opozori še na nekoč zakoreninjen strah pred strupenostjo jesenskega podleska: »Tudi spomladi cvetočih žafranov se ni smelo nabirati, ker so veljali za strupene. A to je bil povsem pragmatičen princip, da otroci slučajno ne bi zamenjali podleska z žafranom. Tako da je vsaka rastlina, ki je bila vsaj malo podobna podlesku, veljala za zelo strupeno. To je bila najboljša varovalka za preživetje.« Vendar žafrani ne veljajo za strupene, niso pa užitni, z izjemo pravega žafrana. 

Čebulnice cvetijo takrat, ko so razmere dovolj ugodne.

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