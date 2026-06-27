Zagorelo na ljubljanski železniški postaji, nad prestolnico gost črn dim (FOTO)

Na gradbišču na območju ljubljanske železniške postaje je popoldne med polaganjem izolacije na novem nadstrešku zagorelo. Gasilci so požar že pogasili, šlo je za manjšo intervencijo, so za STA pojasnili v Gasilski brigadi Ljubljana.

Nadgrajena osrednja ljubljanska železniška postaja, katere gradnja vpliva tudi na promet v okolici, naj bi v novi podobi zaživela predvidoma konec poletja. Na območju bo v prihodnjih letih zrasla tudi nova sodobna avtobusna postaja, pri kateri so investitor Slovenske železnice. Tako bo Ljubljana dobila sodoben potniški center.