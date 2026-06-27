Zagorelo na ljubljanski železniški postaji, nad prestolnico gost črn dim (FOTO)

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Na gradbišču na območju ljubljanske železniške postaje je popoldne med polaganjem izolacije na novem nadstrešku zagorelo. Gasilci so požar že pogasili, šlo je za manjšo intervencijo, so za STA pojasnili v Gasilski brigadi Ljubljana.
Nadgrajena osrednja ljubljanska železniška postaja, katere gradnja vpliva tudi na promet v okolici, naj bi v novi podobi zaživela predvidoma konec poletja. Na območju bo v prihodnjih letih zrasla tudi nova sodobna avtobusna postaja, pri kateri so investitor Slovenske železnice. Tako bo Ljubljana dobila sodoben potniški center.
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