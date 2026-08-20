Zagorelo pri Kopru, hud požar tudi pri Primoštenu (FOTO in VIDEO)

Na območju Črnotič pri Kopru je izbruhnil požar v naravnem okolju, ki je zajel približno 12 hektarjev površine. Zaradi vetrovnih razmer se je požar širil v smeri Petrinj, so na družabnem omrežju zapisali pri Gasilski zvezi Slovenije. Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je na območju Kopra zagorelo okrog 11.30. »Na intervenciji sodeluje 100 gasilcev s 30 vozili. Aktivirani so bili OGZ Koper, PGD Materija, GB Koper, ZGRS Sežana ter tečajniki usposabljanja za gašenje požarov v naravnem okolju iz Sežane. Aktiviran je bil tudi PV-2, o dogodku pa je bil obveščen Zvonko Glažar, poveljnik Gasilske zveze Slovenije,« so še zapisali na Gasilski zvezi Slovenije, kjer so dodali, da so požar iz zraka pomagajo gasiti tudi trije Air Tractorji.

Trenutno je požar že lokaliziran, po podatkih prometno-informacijskega centra pa sta bili zaradi požara nekaj ur zaprti lokalna cesta Petrinje - Črnotiče in regionalna cesta Kastelec - Podgorje v Črnotičah. Obe sta že normalno prevozni.

Tudi na Hrvaškem, ki jo je pred enim tednom prizadel najhujši požar v zgodovini, ko je zagorelo na območju Omiša, se ponovno borijo z ognjenimi zublji. Popoldan je na območju Primoštena izbruhnil obsežen požar, ki je zajel borov gozd. Na posnetkih, ki so zaokrožili po spletu, je mogoče videti gost črn dim, ki se vije iz pobočja nedaleč od stanovanjskih hiš. Po poročanju portala Dnevnik.hr, je na terenu 44 gasilcev s 17 vozili, na pomoč so jim priskočili še trije kanaderji. Gasilci občane in turiste pozivajo, naj pozorno spremljajo dogajanje in morebitna opozorila jemljejo resno, v primeru, da opazijo novo žarišče, pa pokličejo gasilce na 193.