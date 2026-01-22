Zahtevajo varnejše delovne razmere: eno pacient zgrabil za prsi, drugi bolnik vrata odprl spodaj brez

PATRONAŽNE MEDICINSKE SESTRE

Dogodek je opisala policistu, ki se je nasmejal in rekel, naj ne podaja uradnih prijav, ker se ji bodo na policijski postaji smejali – ker to ni nič takega.

»Vzela je palico iz fikusa in me udarila čez hrbet med aplikacijo zdravila. Bila je v skrbi za svojo mamo, ker ji je nekdo rekel, da pridem okrog devetih, jaz pa sem zaradi razmer na cesti prišla deset čez devet. Bila je zima, sneg, s pičipokijem sem se vozila. Res ni bilo nobene romantike.« Tako se Vladimira Tomšič, direktorica Zdravstvenega doma Sevnica, spominja dogodka iz leta 1989, ko je kot 24-letna patronažna medicinska sestra obiskala gospo. »Takrat je bilo to zame kar prelomno. Jokala sem, šla sem nazaj v zavod. Tako sem bila žalostna in pri sebi iskala krivdo. Šele potem sem ...