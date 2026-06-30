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KONFEDERACIJA SINDIKATOV

Zahtevajo varno delo v vročinskem valu

Delavec zaradi vremena ne sme plačevati cene s svojim zdravjem. O tem so v konfederaciji sindikatov spet opozorili delodajalce.
Te dni so posebno na udaru gradbeni delavci. FOTO: Leon Vidic
Te dni so posebno na udaru gradbeni delavci. FOTO: Leon Vidic
Manja Pušnik
 30. 6. 2026 | 06:45
3:27
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V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so delodajalce vnovič javno pozvali, naj v obdobju vročinskega vala prilagodijo delovni proces ter zagotovijo varno in zdravo delovno okolje za zaposlene. Kjer delo zaradi visokih temperatur ni več varno, ga je treba prilagoditi, upočasniti ali tudi prekiniti, so zapisali. Delavec ne sme plačevati cene vročinskega vala s svojim zdravjem, delodajalec pa ne sme kovati dobička na račun njegove izčrpanosti, so v sindikatu zapisali v javnem pozivu. »Štejemo že deseti zaporedni dan z dnevnimi temperaturami nad 30 stopinj Celzija in za nami je že osma noč zapored, ko se temperatura ni spustila pod 20 stopinj Celzija. Ne gre torej več za običajno poletno vročino, temveč za dolgotrajno toplotno obremenitev, ki predstavlja resno tveganje za zdravje, varnost in življenje delavcev,« poudarjajo sindikati.

Ne gre več za običajno poletno vročino.

Delo je treba prilagoditi, upočasniti ali tudi prekiniti.

Temperature že vplivajo na širše delovanje družbe.

Dodatno so opozorili, da posledice visokih temperatur niso omejene zgolj na neposredno počutje delavcev na delovnem mestu. Vročina namreč že vpliva na širše delovanje družbe, saj povečuje toplotno obremenitev v mestih, obremenjuje javni potniški promet, logistiko, dobavne verige, delovanje strojev, hlajenje delovnih prostorov, prezračevalne sisteme ter organizacijo dela v dejavnostih, kjer se delo opravlja na prostem ali v pregretih prostorih. Kot zgovoren dokaz so navedli prilagajanje železniškega prometa ter zapisali, da delavec ne sme biti edini del sistema, od katerega se v ekstremnih razmerah pričakuje, da bo deloval enako hitro, enako dolgo in enako intenzivno kot v normalnih vremenskih razmerah.

So določena dela, ki jih je treba opraviti, a ob tem se mora vseeno upoštevati počutje in zdravje delavca. FOTO: Roman Šipić
So določena dela, ki jih je treba opraviti, a ob tem se mora vseeno upoštevati počutje in zdravje delavca. FOTO: Roman Šipić

Ocene tveganja in nadzor

Delodajalce so pozvali, naj takoj posodobijo ocene tveganja, pristojne državne organe, zlasti inšpektorat za delo, pa k izvajanju ciljanih, nenapovedanih in učinkovitih nadzorov. Ti nadzori morajo biti usmerjeni predvsem v dejavnosti, v katerih so delavci najbolj izpostavljeni vročini in preobremenitvam, kot so gostinstvo in turizem, trgovina, gradbeništvo, komunala, cestni potniški in tovorni promet, industrija, skladišča, zdravstvo ter nega in oskrba.

Štejemo že deseti zaporedni dan z dnevnimi temperaturami nad 30 stopinj Celzija.

Od delodajalcev prav tako pričakujejo, da bodo spremljali vremenske napovedi in opozorila, na deloviščih pa toplotne razmere, prilagodili delovni čas, premaknili najtežja dela v hladnejši del dneva, zmanjšali intenzivnost dela, prilagodili norme ter realno načrtovali roke. V obdobju največjih toplotnih obremenitev naj skrajšajo ali prekinejo delo ter zagotovijo pogostejše in daljše odmore, senco, nadstreške, hladne cone, klimatizirane prostore ter zadostne količine napitkov, so našteli. Od pristojnih pa pričakujejo, da bodo proti delodajalcem, ki v času vročine zavestno opuščajo ukrepe za zaščito delavcev, ukrepali odločno, dosledno in z močnimi odvračilnimi sankcijami. Kazen za ogrožanje zdravja delavcev mora biti višja od prihranka, ki ga delodajalec doseže s kršenjem pravil, so opomnili. 

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