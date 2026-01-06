Slovence množično kličejo neznane številke, ki so videti slovenske! V resnici gre za nateg iz tujine?!

Skorajda vsak od nas se je v zadnjih letih že srečal s klicem iz neznane slovenske številke, na katerega se je oglasil nič hudega sluteč - misleč, da gre za znanca, dostavo, ali morda sodelavca. Ko pa se na drugi strani oglasi živčen prodajalec kriptovalut iz drugega konca sveta, se marsikdo prestraši.

Na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) smo zato naslovili vprašanje, kako je mogoče, da imajo goljufi dostop do navidezno neomejenega nabora slovenskih mobilnih številk, ki jih redno uporabljajo v nepoštene namene. Kako do tega sploh pride, ali se lastništvo številk pri nas sploh preverja in kako se pred takšnimi klici zaščititi, AKOS razlaga s pomočjo pojma, za katerega zagotovo še niste slišali - imenuje se »spoofing«.

Gre za razširjeno obliko prevare

AKOS pojasnjuje, da gre za zelo razširjen pojav zlorabe telefonskih številk, pri kateri klicatelj nima dejanskega lastništva nad telefonsko številko. Gre za potvarjanje in se uvršča med prevare. Pri spoofingu goljufi s pomočjo posebnih programskih tehnik prikrijejo svojo pravo telefonsko številko in namesto nje prikažejo lažno. Ta je lahko tuja, zelo pogosto pa je oblikovana tako, da na prvi pogled deluje lokalno – lahko kot številka slovenskega podjetja, banke, državne institucije ali pa celo navadna mobilna številka fizične osebe.

Prevaranti iz tujine pogosto uporabljajo na videz slovenske telefonske številke. FOTO: Getty Images

Kako to, da prevare nihče ne ustavi, preden doseže naše telefone?

Na Agenciji razlagajo, da do tega prihaja zato, ker naši sistemi za vzpostavljanje in posredovanje klicev pogosto ne morejo preveriti, ali prikazana številka res pripada osebi, ki kliče. Goljufi uporabljajo posebne programe ali storitve internetne telefonije, ki omogočajo prosto spreminjanje prikazane številke. Večina teh klicev izvira iz organiziranih klicnih centrov, kjer prevaranti delujejo po vnaprej pripravljenih scenarijih. V nekaterih primerih uporabljajo tudi lokalne posrednike ali strežnike v Sloveniji, s katerimi preusmerjajo klice, da ti delujejo še bolj verodostojno.

Cilj takšnega zavajanja je preprost - povečati verjetnost, da se boste na klic odzvali ali poklicali nazaj. Če je številka videti slovenska ali znana, jo večina ljudi sprejme prej, kot bi klic iz tujine. Marsikdo, ki se oglasi v dobri veri, da gre za znanca, je tako presenečen, ko na drugi strani spregovori močan naglas ali celo tuj jezik.

Ko se oseba enkrat oglasi, pa je vse v rokah spretnosti prevarantovega prepričevanja. Večinoma si obetajo osebne podatke, dostopna gesla, bančne informacije ali druge občutljive podatke.

Zakaj ponudniki telefonskih storitev ne ukrepajo?

Agencija uporabnikom svetuje, da tak klic nemudoma prekinejo, številko blokirajo, ter da se ob ponavljajočih ali sumljivih klicih obrnejo na svojega operaterja. Operaterji lahko v skladu s svojimi tehničnimi zmožnostmi ukrepajo do neke mere, a najbolj učinkovito bi bilo, če bi med seboj bolje sodelovali, še opozarjajo. Po navedbah AKOS je ključnega pomena hitro medsebojno obveščanje operaterjev o zaznanih zlorabah v njihovih omrežjih.

AKOS je operaterje že pred časom pozval k sodelovanju v okviru Priporočila o ravnanju operaterjev v primeru zlorab govornih klicev. Med drugim jim priporoča sprejetje samoregulacijskega kodeksa ter uvedbo dodatnih ukrepov za zaščito slovenskega prostora pred zlorabami govornih klicev in SMS-sporočil, a zaenkrat pravega univerzalnega dogovora in rešitve še niso dosegli.

Agencija poudarja, da zaenkrat glavni korak za preprečevanje zlorab žal ostaja ozaveščenost uporabnikov.