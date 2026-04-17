Zakaj pika v imenu Resni.ca? Stranka ima svoj odgovor

Stranka Resni.ca je po zadnjih političnih premikih stopila v ospredje. Prvič je postala parlamentarna stranka, njen predsednik Zoran Stevanović pa se je zavihtel celo na položaj predsednika državnega zbora. Ob tem se je znova odprlo vprašanje, ki marsikoga bega že od začetka, zakaj ima stranka v imenu piko?

Ne gre za oblikovno muho, temveč za zavestno odločitev. V Resni.ca pojasnjujejo, zakaj so se odločili za piko v imeni stranke: »V Sloveniji v resnici nimamo levice in desnice. Gre le za dva pola, ki lažno delita ljudi na podlagi odnosa do polpretekle zgodovine in marginalnih tem. /.../ In glede na to, da je ljudem vse to že popolnoma jasno, kakšna laž v resnici vodi državo, je edina normalna in pričakovana ideja Resnica. Ob predpostavki, da mislimo z dejanji zelo resno, je beseda razdeljena na dva dela. Zatorej Resni.ca. «

Kot je razbrati iz njihove razlage, se torej ne vidijo ne kot levica ne kot desnica, temveč kot alternativna »resnica«. Tudi pika v imenu ni naključna. Z njo namreč ločijo del »resni« od besede »resnica« in tako, kot pojasnjujejo sami, poudarjajo resnost svojega pristopa ter sporočilo, ki ga želijo prenesti.

Stranka je bila sicer ustanovljena 26. decembra 2020, in sicer iz državljanskega gibanja. V državni zbor se je uvrstilo pet njihovih poslancev. Stevanović je ob tem poudaril, da si je sicer želel osem mandatov, a je kljub temu z doseženim rezultatom zelo zadovoljen.