STANOVANJA

Zakaj Slovenci vse pozneje odhajajo od doma? Tu je odgovor

Globalna rast cen nepremičnin v zadnjih letih se je odrazila tudi v Sloveniji.
Globalna rast cen nepremičnin v zadnjih letih se je odrazila tudi v Sloveniji. FOTO: Shoptok.si

M. U.
 24. 5. 2026 | 20:11
​Visoke cene stanovanj in strogi pogoji kreditiranja so povzročili, da Slovenci vse pozneje zapuščajo domove svojih staršev, mnogim pa je edina možnost najem. Nova tržna analiza razkriva, koliko stanejo najemnine v največjih slovenskih mestih in kaj pomenijo za povprečno plačo.

V Sloveniji trenutno 25 % prebivalstva živi v najemu, kar je pod evropskim povprečjem 32 %, nakup nove nepremičnine pa je za mnoge finančno nedosegljiv. Rezultati kažejo, da je tudi najem pogosto zunaj dosega marsikoga, saj v večini večjih mest povprečna najemnina presega priporočenih 30 % plače. Odhod od doma zato za številne mlade prihaja z zamudo.

Po podatkih Eurostata 44,7 % mladih med 18 in 34 letom v Sloveniji živi pri starših, kar je približno 10 odstotnih točk več kot pred desetimi leti. Povprečna starost ob odhodu od doma znaša 28,8 leta; to je osmi najstarejši rezultat v Evropi, eden od razlogov pa so tudi rastoči življenjski stroški.

Poleg nakupa ali najema stanovanja je tu še vrsta enkratnih stroškov, kot je opremljanje bivalnega prostora. Nedavna analiza platforme za pametno nakupovanje Shoptok.si je pokazala, da popolno opremljanje stanovanja z gospodinjskimi aparati v Sloveniji stane približno 3700 evrov. Skupaj s prvo najemnino in varščino so začetni stroški vselitve za mlade Slovence lahko zelo visoki.​

​Analiza oglasov stanovanj za najem je pokazala, da najemnine v precejšnji meri obremenjujejo plače. Po podatkih SURS-a povprečna neto plača v Sloveniji trenutno znaša 1641 evrov, rezultati raziskave pa kažejo, da povprečna najemnina v Ljubljani znaša 715 evrov, kar predstavlja 43,6 % plače, najemniku pa tako ostane 926 evrov za vse ostale stroške.

Finančna stroka priporoča, da najemnina ne preseže 30 % dohodkov, kar za povprečnega Slovenca pomeni zgornjo mejo okoli 493 evrov mesečno. Na podlagi analiziranega vzorca edino Maribor s povprečjem 487 evrov ostaja pod to mejo. V vseh ostalih mestih povprečna najemnina strukturno presega priporočeni prag.

Trg lahko razdelimo na dve ravni

Ljubljana in Kranj se gibljeta med 17 in 18,3 evra na m2, medtem ko Celje in Maribor ostajata med 11,4 in 13,5 evrov na m2. Pri stanovanju velikosti 45 m2 ta razlika znaša okoli 315 evrov mesečno oziroma skoraj 3800 evrov letno. Kranj ima v vzorcu pet stanovanj, ki so dražja od ljubljanskega povprečja, nekatera dosegajo celo do 21,6 €/m2. Bližina prestolnici bi lahko pogojevala nekoliko višje najemnine.

Ljubljana ima po drugi strani največji razpon cen v vzorcu s skoraj trikratno razliko znotraj istega mesta, kar nakazuje, da hkrati ponuja nekatera najdražja in najcenejša stanovanja v celotni analizi, odvisno od lokacije in stavbe. Razlika se vseeno občuti; za priporočenih 30 % plače, torej 493 evrov, si v Ljubljani lahko privoščiš zgolj 27 m2, v Mariboru pa 43 m2, kar je razlika celotne sobe za isti denar.​

Novice  |  Slovenija
