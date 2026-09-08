Zakaj tradicionalne slovenske koline izumirajo in kdo jih danes še ohranja

ZAKOL PRAŠIČA

Postopek zakola prašiča je vpisan v register nesnovne kulturne dediščine.

Nove enote v registru nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji so nazadnje postali: planinstvo, alpinizem, velikonočno rágljanje v Tržiču in tradicionalne slovenske koline. Pri kolinah gre za zimsko družinsko in skupnostno šego, povezano z zakolom prašiča in predelavo mesa v mesne izdelke in jedi. S prepletom delovnih praks, kulinaričnega znanja, šeg in navad so postale pomemben del prehranske in družbene kulture v Sloveniji. Zanimivo, da vse druge živali dobijo ljubkovalna imena, le svinje so za to prikrajšane. Prvi zapis besede kolina v slovenskem jeziku se je pojavil v delu Sacrum ...