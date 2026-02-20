Zaključili 1. vojaški zimski tabor, sekretar Boštjan Pavlin: »Izjemno nas veseli odziv mladih«

Ministrstvo za obrambo je zaključilo 1. zimski tabor, ki se ga je udeležilo 137 mladih, med njimi 49 deklet. Petdnevni program na Bohinjski Beli je bil za mlade priložnost za vpogled v vojaški poklic, pridobivanje veščin s področja obrambe, zaščite in reševanja, pa tudi preizkus vzdržljivosti, so sporočili z ministrstva. Dijakinje in dijaki so se preizkusili v orientacijskem pohodu, streljanju z zračno puško, vojaškem kondicijskem testu, spustu po vrvni žičnici in gašenju požara. Preverjali so tudi znanje nudenja prve pomoči in sodelovali v številnih drugih vsebinah, zaradi katerih jim ni bilo niti malo dolgčas, so zapisali na ministrstvu.

Mlade je pozdravil tudi državni sekretar na ministrstvu Boštjan Pavlin. »Izjemno nas veseli odziv mladih,« je ob tem dejal Pavlin. Program izvaja 27 inštruktorjev iz različnih enot Slovenske vojske, je še navedel. Tabori, ki jih 20 let organizira ministrstvo za obrambo, med mladimi po navedbah organizatorja krepijo odgovornost, timski duh in samozavest, sklepajo prijateljstva in premikajo meje. Za nekatere je tudi vstop v vojaško kariero z možnostjo štipendiranja, so še dodali z ministrstva.