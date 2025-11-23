Zakon je na referendumu padel, nasprotniki dosegli tudi zadosten kvorum. Takšne so podrobnosti glasovanja (V ŽIVO)

Na več kot 3000 voliščih je na referendumskem glasovanju o usodi zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja po začasnih in delnih rezultatih DVK glasovalo dobrih 40 odstotkov vseh volilnih upravičencev. Tole so rezultati:

Zakon večinsko podprli samo v volilni enoti Ljubljana center

Po skoraj vseh preštetih glasovih kaže, da je zakon dobil večinsko podporo samo v volilni enoti Ljubljana center, in sicer ga je tam podprlo 52,32 odstotka volivcev, v vseh ostalih volilnih enotah pa so bili ti večinsko proti zakonu. V volilni enoti Postojna je bilo proti njemu 50,59 odstotka volivcev, v volilni enoti Kranj 55,77 odstotka, v volilni enoti Ljubljana Bežigrad 52,11 odstotka, v volilni enoti Novo mesto 57,95 odstotka, v volilni enoti Celje 56,32 odstotka, v volilni enoti Maribor 51,12 odstotka in v volilni enoti enoti Ptuj 57,15 odstotka.

Če pogledamo samo volilne okraje, vidimo, da zakon med drugim podpirajo na obali, veliko podpornikov pa je tudi v zasavski regiji. V volilnem okraju Koper 1 ga je podprlo 64,69 odstotka tistih, ki so se udeležili referenduma, v volilnem okraju Piran je bilo takšnih 64,09 odstotka, v volilnem okraju Izola 62,68 odstotka, v volilnem okraju Hrastnik - Trbovlje pa 64,23 odstotka. Večinsko podporo so mu izrekli tudi v volilnem okraju Ljubljana Šiška 1, kjer je zanj glasovalo 66,52 odstotka volivcev, ter v volilnem okraju Ljubljana Bežigrad 2, kjer ga je podprlo 64,63 odstotka volivcev. A volilnih okrajev, kjer so bili volivci večinoma za zakon, je bilo precej malo. Odločno proti zakonu so v volilnem okraju Ribnica-Dobrepolje, kjer je proti njemu glasovalo kar 73,53 odstotka volivcev, v volilnem okraju Škofja Loka 2 je bilo proti zakonu 71,22 odstotka volivcev, v volilnem okraju Novo mesto 1 70,82 odstotka, v volilnem okraju Ivančna Gorica 70,80 pa odstotka.

Zemljevid volilnih okrajev, kjer je zakon na referendumu padel (temnejši okraji) oziroma kjer so večinsko glasovali v podporo zakonu (svetli okraji).

Volilna udeležba najvišja v Kranju

Današnjega referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se je udeležilo 40,93 odstotka volilnih upravičencev. Največ volivcev je na volišča prišlo v volilni enoti Kranj, najnižjo udeležbo pa so zabeležili v volilni enoti Ptuj. V volilni enoti Kranj se je glasovanja udeležilo slabih 45 odstotkov volivcev, le malo manj pa v volilni enoti Ljubljana Center. Po drugi strani je v volilni enoti Ptuj na volišča prišlo le dobrih 36 odstotkov volilnih upravičencev, nekaj več pa v volilni enoti Maribor, ki je prav tako zabeležila nizko udeležbo, kažejo delni neuradni izidi po večini preštetih glasovnic z današnjega glasovanja.

Med posameznimi volilnimi okraji po udeležbi izstopa Škofja Loka II, kjer je glas oddalo 54,99 odstotka volilnih upravičencev. Več kot 50-odstotno udeležbo so zabeležili še v volilnih okrajih Kranj III in Ajdovščina. Po drugi strani se je najmanj volivcev udeležilo današnjega glasovanja v Piranu, in sicer jih je na volišča prišlo le 30,24 odstotka. Podobno nizko udeležbo so zabeležili še v volilnih okrajih Lendava, Kočevje, Maribor V in Koper I.

Že vnaprej je bilo jasno: zakon bo na referendumu zavrnjen, če je proti njemu glasovala večina volivcev, ki bodo veljavno glasovali, pod pogojem, da je proti glasovala najmanj petina vseh volilnih upravičencev. Glede na zadnje podatke o številu volivcev je moralo tokrat glas proti oddati vsaj 339.205 volivcev.

Pobudnik današnjega referenduma Aleš Primc je v prvem odzivu po tem, ko je postalo jasno, da je bil uspešen, zapisal, da so na referendumu zmagali »sočutje, pravičnost in solidarnost«. Slovenija se je po njegovih navedbah odločila za življenje in »zavrnila vladno zdravstveno, pokojninsko in socialno reformo, ki je temeljila na smrti z zastrupitvijo«.

Mrki obrazi v štabu koalicije v podporo zakonu. FOTO: Matej Družnik/Delo

FOTO: Leon Vidic/Delo

Na predčasnem glasovanju 35.730 volivcev

Volivci smo se na referendumu izrekali o uveljavitvi zakona, ki bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi.