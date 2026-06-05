Zakonca Gornik v družbi številnih svatov proslavila zlato poroko: zvesta drug drugemu, gasilstvu in domu (FOTO)

Bila je prekrasna majska sobota, ko sta Tončka in Srečko Gornik iz Ledineka pri Sv. Ani v Slovenskih goricah praznovala 50 let zakonskega življenja. Skupaj s svojimi najdražjimi in 105 svati sta najprej stopila pred matičarja, župana Martina Breznika, do vnovične zaobljube pa so ju v špalirju pospremili gasilci. Tončka in Srečko sta namreč zvesta člana PGD Sv. Ana, ona že 45 let, on pa kar 48.

17 let je bila stara Tončka ob poroki.

Zbrani so se nato odpravili še v župnijsko cerkev sv. Ane, kjer je cerkveni obred, ob sodelovanju župnika iz Marije Snežne Boštjana Lenarta in diakona Vlada Marna, opravil domači župnik Tonček Fras. Ob tem jima je namenil nekaj lepih besed in pohval, saj sta zgledna vernika, slovesnost pa je s petjem in igranjem na orgle obogatil Cerkveni prosvetni pevski zbor Sv. Ana pod vodstvom Natalije Šijanec, ki tudi igra na orgle.

Vdana bolničarka

Tončka se je rodila 11. januarja 1959 materi Alojziji Šuster, ki je k Sv. Ani prišla kot dojenček iz sirotišnice v Gradcu. Po drugi svetovni vojni je delala na kmetih. V okviru agrarne reforme v Ledineku je dobila staro hišo in nekaj malega zemlje, kjer je v velikem pomanjkanju odraščala Tončka. Po končani šoli v Sv. Ani je obiskovala bolničarsko šolo v Mariboru, ki jo je uspešno končala. Ker ni dobila dela v svojem poklicu, je tri leta delala kot snažilka v Klemusu v Lenartu, nato se je zaposlila kot bolničarka v Zavodu za duševno bolne Hrastovec, kjer je delala kar 45 let, do upokojitve. Poklic je opravljala z dobro voljo in velikim veseljem, kar so povsod cenili.

Zamere je treba hitro pozabiti in živeti naprej, pravita zakonca.

Najdražji so jima pripravili veliko slavje.

Poročila se je pri 17 letih in pol, tako da je morala dovoljenje za poroko podpisati mati, ki si je sicer zelo želela, da bi bil pri hiši moški, da bi opravljal težja dela. Na poti pa je bil tudi že otrok. Ženin je bil Srečko Gornik, poštar, Tončka pa mu je potem pomagala najti službo blizu novega doma. V zakonu so se jima rodili trije otroci: Nataša, Boštjan in Srečko, danes pa jima je v veselje še vnukinja, 17-letna Lana. Nataša in Boštjan sta si ustvarila svojo družino, doma pa jima dela družbo Srečko, ki tako kot mama dela v Zavodu Hrastovec.

Najlepša hiša

Srečko se je rodil 5. decembra 1954 v Poljčanah, kjer je obiskoval osnovo šolo in se je kot 15-letni fant zaposlil na pošti v Poljčanah. Svojemu poklicu je ostal zvest vse do upokojitve. S poštno torbo je najprej hodil peš, nato si je kupil kolo, pozneje moped in nazadnje je končno dobil službeni avtomobil. Službo je opravljal z velikim veseljem; spoznal je veliko ljudi, pa tudi kakšnega štirinožnega čuvaja, ki mu je kdaj pomeril hlače, česa hujšega pa ni doživel. Delo mu je bilo najtežje pozimi, ko je zapadlo veliko snega, ceste pa niso bile vedno splužene.

Njuna nova hiša je bila tudi dom tistim, ki ga sami niso imeli.

Po poroki sta se zakonca znašla v stari razpadajoči hiši, kjer je ob vsakem dežju puščala streha. Z varčevanjem in trdim delom sta si prihranila za nov dom, lepo hišo, ki je danes obdana s cvetjem, za katero zgledno skrbi Tončka. Mimogrede, njuna hiša je kar dvakrat prejela priznanje za urejenost, zlato vrtnico, ki jima jo je podelilo TD Sv. Ana v Slovenskih goricah. Ponosna sta tudi na vrt in rastlinjake, ki jima omogočajo samooskrbo, redita pa tudi nekaj prašičev, kokoši in rac. V veliko veselja sta jima tudi velika psa in domače muce. Velja pa poudariti, da je bila njuna nova hiša tudi dom tistim, ki ga sami niso imeli. Tako sta pri Gornikovih 13 let živela varovanka iz Hrastovca ter njun nečak, ki sta ga rešila neznosnih razmer. Srečna sta, da je doma ostal sin Srečko, ki jima je v veliko oporo.

Dobro krmarila

In kaj vaju je povezovalo v dolgotrajnem zakonu? »Zakon je kletka, ki simbolizira povezavo med dvema, ki sta si želela ustvariti družino. Naju so povezovali ljubezen, otroci, delo in medsebojno zaupanje. Zamere je treba nanje hitro pozabiti in živeti naprej. Lahko rečeva, da sva zakonsko ladjo dobro krmarila, da se ni potopila,« sta slikovito opisala svoj zakonski staž.

V zakonu so se jima rodili trije otroci.

Ob jubileju tudi v gasilski uniformi

Vnovič sta se zaobljubila v cerkvi sv. Ane. FOTOGRAFIJE: Ludvik Kramgerger

Njun dom je že dvakrat dobil priznanje!

Slavljenca sta svate povabila v Gostilno Eder-Kramberger, kjer so jima otroci pripravili veliko presenečenje. Bogat kulturni program, v katerem so nastopali znani pevec Silvo Pliberšek, gasilec Sašo, Pihalni orkester MOL Lenart, Folklorna skupina Sv. Ana in njuna vnukinja Lana, pevka, ki jo je na harmoniki spremljal njen fant Luka. Zlatoporočenca sta tudi zaplesala.