  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREKRASNA MAJSKA SOBOTA

Zakonca Gornik v družbi številnih svatov proslavila zlato poroko: zvesta drug drugemu, gasilstvu in domu (FOTO)

Odraščala sta ob pomanjkanju in trdem delu, danes žanjeta sadove.
Vnovič sta se zaobljubila v cerkvi sv. Ane. FOTOGRAFIJE: Ludvik Kramgerger

Vnovič sta se zaobljubila v cerkvi sv. Ane. FOTOGRAFIJE: Ludvik Kramgerger

Zamere je treba hitro pozabiti in živeti naprej, pravita zakonca.

Zamere je treba hitro pozabiti in živeti naprej, pravita zakonca.

Najdražji so jima pripravili veliko slavje.

Najdražji so jima pripravili veliko slavje.

V zakonu so se jima rodili trije otroci.

V zakonu so se jima rodili trije otroci.

Ob jubileju tudi v gasilski uniformi

Ob jubileju tudi v gasilski uniformi

Njun dom je že dvakrat dobil priznanje!

Njun dom je že dvakrat dobil priznanje!

Vnovič sta se zaobljubila v cerkvi sv. Ane. FOTOGRAFIJE: Ludvik Kramgerger
Zamere je treba hitro pozabiti in živeti naprej, pravita zakonca.
Najdražji so jima pripravili veliko slavje.
V zakonu so se jima rodili trije otroci.
Ob jubileju tudi v gasilski uniformi
Njun dom je že dvakrat dobil priznanje!
Oste Bakal
 5. 6. 2026 | 12:45
5:08
A+A-

Bila je prekrasna majska sobota, ko sta Tončka in Srečko Gornik iz Ledineka pri Sv. Ani v Slovenskih goricah praznovala 50 let zakonskega življenja. Skupaj s svojimi najdražjimi in 105 svati sta najprej stopila pred matičarja, župana Martina Breznika, do vnovične zaobljube pa so ju v špalirju pospremili gasilci. Tončka in Srečko sta namreč zvesta člana PGD Sv. Ana, ona že 45 let, on pa kar 48.

17 let je bila stara Tončka ob poroki.

Zbrani so se nato odpravili še v župnijsko cerkev sv. Ane, kjer je cerkveni obred, ob sodelovanju župnika iz Marije Snežne Boštjana Lenarta in diakona Vlada Marna, opravil domači župnik Tonček Fras. Ob tem jima je namenil nekaj lepih besed in pohval, saj sta zgledna vernika, slovesnost pa je s petjem in igranjem na orgle obogatil Cerkveni prosvetni pevski zbor Sv. Ana pod vodstvom Natalije Šijanec, ki tudi igra na orgle.

Vdana bolničarka

Tončka se je rodila 11. januarja 1959 materi Alojziji Šuster, ki je k Sv. Ani prišla kot dojenček iz sirotišnice v Gradcu. Po drugi svetovni vojni je delala na kmetih. V okviru agrarne reforme v Ledineku je dobila staro hišo in nekaj malega zemlje, kjer je v velikem pomanjkanju odraščala Tončka. Po končani šoli v Sv. Ani je obiskovala bolničarsko šolo v Mariboru, ki jo je uspešno končala. Ker ni dobila dela v svojem poklicu, je tri leta delala kot snažilka v Klemusu v Lenartu, nato se je zaposlila kot bolničarka v Zavodu za duševno bolne Hrastovec, kjer je delala kar 45 let, do upokojitve. Poklic je opravljala z dobro voljo in velikim veseljem, kar so povsod cenili.

Zamere je treba hitro pozabiti in živeti naprej, pravita zakonca.
Zamere je treba hitro pozabiti in živeti naprej, pravita zakonca.
Najdražji so jima pripravili veliko slavje.
Najdražji so jima pripravili veliko slavje.

Poročila se je pri 17 letih in pol, tako da je morala dovoljenje za poroko podpisati mati, ki si je sicer zelo želela, da bi bil pri hiši moški, da bi opravljal težja dela. Na poti pa je bil tudi že otrok. Ženin je bil Srečko Gornik, poštar, Tončka pa mu je potem pomagala najti službo blizu novega doma. V zakonu so se jima rodili trije otroci: Nataša, Boštjan in Srečko, danes pa jima je v veselje še vnukinja, 17-letna Lana. Nataša in Boštjan sta si ustvarila svojo družino, doma pa jima dela družbo Srečko, ki tako kot mama dela v Zavodu Hrastovec.

Najlepša hiša

Srečko se je rodil 5. decembra 1954 v Poljčanah, kjer je obiskoval osnovo šolo in se je kot 15-letni fant zaposlil na pošti v Poljčanah. Svojemu poklicu je ostal zvest vse do upokojitve. S poštno torbo je najprej hodil peš, nato si je kupil kolo, pozneje moped in nazadnje je končno dobil službeni avtomobil. Službo je opravljal z velikim veseljem; spoznal je veliko ljudi, pa tudi kakšnega štirinožnega čuvaja, ki mu je kdaj pomeril hlače, česa hujšega pa ni doživel. Delo mu je bilo najtežje pozimi, ko je zapadlo veliko snega, ceste pa niso bile vedno splužene.

Njuna nova hiša je bila tudi dom tistim, ki ga sami niso imeli.

Po poroki sta se zakonca znašla v stari razpadajoči hiši, kjer je ob vsakem dežju puščala streha. Z varčevanjem in trdim delom sta si prihranila za nov dom, lepo hišo, ki je danes obdana s cvetjem, za katero zgledno skrbi Tončka. Mimogrede, njuna hiša je kar dvakrat prejela priznanje za urejenost, zlato vrtnico, ki jima jo je podelilo TD Sv. Ana v Slovenskih goricah. Ponosna sta tudi na vrt in rastlinjake, ki jima omogočajo samooskrbo, redita pa tudi nekaj prašičev, kokoši in rac. V veliko veselja sta jima tudi velika psa in domače muce. Velja pa poudariti, da je bila njuna nova hiša tudi dom tistim, ki ga sami niso imeli. Tako sta pri Gornikovih 13 let živela varovanka iz Hrastovca ter njun nečak, ki sta ga rešila neznosnih razmer. Srečna sta, da je doma ostal sin Srečko, ki jima je v veliko oporo.

Dobro krmarila

In kaj vaju je povezovalo v dolgotrajnem zakonu? »Zakon je kletka, ki simbolizira povezavo med dvema, ki sta si želela ustvariti družino. Naju so povezovali ljubezen, otroci, delo in medsebojno zaupanje. Zamere je treba nanje hitro pozabiti in živeti naprej. Lahko rečeva, da sva zakonsko ladjo dobro krmarila, da se ni potopila,« sta slikovito opisala svoj zakonski staž.

V zakonu so se jima rodili trije otroci.
V zakonu so se jima rodili trije otroci.
Ob jubileju tudi v gasilski uniformi
Ob jubileju tudi v gasilski uniformi
Vnovič sta se zaobljubila v cerkvi sv. Ane. FOTOGRAFIJE: Ludvik Kramgerger
Vnovič sta se zaobljubila v cerkvi sv. Ane. FOTOGRAFIJE: Ludvik Kramgerger
Njun dom je že dvakrat dobil priznanje!
Njun dom je že dvakrat dobil priznanje!

Slavljenca sta svate povabila v Gostilno Eder-Kramberger, kjer so jima otroci pripravili veliko presenečenje. Bogat kulturni program, v katerem so nastopali znani pevec Silvo Pliberšek, gasilec Sašo, Pihalni orkester MOL Lenart, Folklorna skupina Sv. Ana in njuna vnukinja Lana, pevka, ki jo je na harmoniki spremljal njen fant Luka. Zlatoporočenca sta tudi zaplesala. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Tončka in Srečko Gornikzlata porokajubilejgasilci
ZADNJE NOVICE
14:08
Novice  |  Slovenija
16. SLOVENSKA VLADA

Primopredaja poslov: bivši in novi ministri nasmejani (FOTO)

Vlada je na četrtkovi ustanovni seji imenovala več ključnih ljudi.
5. 6. 2026 | 14:08
13:35
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
NAŠA SANJSKA DEKLICA

Bizarna strategija: Meghan Markle s fotografijo hčerke znova sprožila polemike

Objava Meghan Markle je na družbenih omrežjih hitro pritegnila pozornost javnosti.
5. 6. 2026 | 13:25
13:14
Bulvar  |  Glasba in film
GLASBOČASNICE

Andreja Zupančič z novo glasbeno zgodbo za otroke: »Ta vlak« vabi družine na poletni potep

Ideja za Glasbočasnice je nastajala dlje časa. Izhaja iz pesmi tradicionalnega izvora, ki jih je Andreja Zupančič skozi leta uporabljala na glasbenih uricah za otroke in starše.
5. 6. 2026 | 13:14
13:00
Bulvar  |  Suzy
LJUBEZEN

Leto dni pozneje Jana Morelj Vidmar žari (Suzy)

Z navdušenjem se spominjata nepozabnega poročnega slavja.
5. 6. 2026 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
POZOR VELJA

Po 40. letu ne prezrite teh petih opozorilnih znakov: zdravniki svarijo pred nevarnim odlašanjem

Utrujenost, izguba telesne teže in težave s spominom niso vedno le posledica staranja.
Miroslav Cvjetičanin5. 6. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TEŽKE RAZMERE

Brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Končno več denarja za podjetnike: poplačilo kreditov, nižje obresti in dodatna sredstva!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 15:06
Promo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Pite, juhe in solate kot tihi podpis neke Ljubljane

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Končno več denarja za podjetnike: poplačilo kreditov, nižje obresti in dodatna sredstva!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 15:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Pite, juhe in solate kot tihi podpis neke Ljubljane

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

So res tako ogrožene? Kaj lahko naredimo?

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
3. 6. 2026 | 07:12
Photo
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Novi Peugeot preseneča: slovenski kupci navdušeni!

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
4. 6. 2026 | 07:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Prešerno poletje v Kranju 2026

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
PremiumPromo
Šport  |  Tekme
FRANJA

Znane podrobnosti o velikem kolesarskem dogodku v Sloveniji

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
5. 6. 2026 | 08:36
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Vprašanje, ki bega slovenske voznike

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Promo
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA

S to tehniko dosežete videz, kot iz salona

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Novost v slovenski energetiki

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki