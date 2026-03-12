Žaljivo o novinarki Katarini, ki je prebolevala raka. Zdaj morajo plačati 5700 evrov

SODBA

Nova obzorja morajo Katarini Keček plačati odškodnino in objaviti sodbo. Na nova24.si in demokracija.si so objavili povsem neprimerna članka.

»Pred nekaj leti, ko sem bila sredi najtežje življenjske bitke, boja z rakom, so se nekateri mediji (Nova24TV in Demokracija.si) odločili, da me izkoristijo za svojo tarčo. Čeprav nisem javna oseba, ne kandidiram na volitvah in zgolj živim od svojega dela, so o meni objavljali neresnice in žaljivke, ki so presegale vse meje dobrega okusa in novinarske etike. Zapisali so, da se mi je zaradi raka 'zmešalo'. Trdili so, da zaradi bolezni nisem več kredibilna in da ne bi smela več opravljati svojega novinarskega dela. Namesto podpore v času ranljivosti sem dobila javno linčanje in poskuse ...