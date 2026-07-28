Športni svet žaluje: poslovil se je trener, ki je vzgojil številne generacije (FOTO)

Slovensko kajakaško skupnost je včeraj dosegla žalostna novica. Po dolgotrajni bolezni je v 79. letu starosti umrl Zlatan Ibrahimbegović, nekdanji vrhunski jugoslovanski kajakaš in trener, ki je pomemben del svoje športne poti posvetil tudi Sloveniji.

Ibrahimbegović je bil nekdanji reprezentant Jugoslavije, po koncu tekmovalne kariere pa se je posvetil trenerskemu delu. Dolga leta je deloval v Kajak kanu klubu Ljubljana, kjer je s svojim znanjem in izkušnjami pomembno vplival na razvoj številnih tekmovalcev ter pustil močan pečat v slovenskem kajakaštvu. Ob njegovi smrti so se oglasili tudi pri Kajakaški zvezi Slovenije, kjer so zapisali, da slovenska kajakaška družina znova žaluje.

»Po dolgi bolezni se je v 79. letu starosti poslovil nekdanji jugoslovanski kajakaš in trener Zlatan Ibrahimbegović, ki je velik pečat pustil tudi v slovenskem kajakaštvu kot trener Kajak kanu kluba Ljubljana. Ob izgubi izrekamo iskreno sožalje njegovi družini in prijateljem. Ibro, počivaj v miru.«

V športnih krogih je veljal za predanega trenerja in mentorja, ki je svoje bogato znanje prenašal na mlajše rodove. Njegovo delo bo ostalo zapisano tako v zgodovini ljubljanskega kluba kot tudi slovenske zgodovine tega vodnega športa.