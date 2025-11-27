Žalost med verniki: umrl je dolgoletni župnik Alojz Bek (FOTO)

Iz župnije Ravne na Koroškem so sporočili žalostno novico, ki je pretresla številne vernike in širšo skupnost. Poslovil se je dolgoletni župnik Alojz Bek, duhovnik, ki je več kot štiri desetletja hodil ob strani ljudem na Koroškem ter zaznamoval generacije vernikov. Župnija je vest o smrti zapisala s tihim spoštovanjem: »Danes se je izteklo zemeljsko življenje Alojzu Beku, dolgotrajnemu ravenskemu župniku. Bog mu je odprl vrata v večnost. S hvaležnostjo se ga spomnimo v molitvi.«

Alojz Bek je na Ravnah na Koroškem služboval od leta 1989 do 2016. V tem času je župnija, ki danes šteje približno 8500 vernikov, dobila prepoznavnega pastirja, na katerega se je vedno lahko oprla. Župnija sama pa ima dolgo tradicijo, ustanovljena je bila že leta 1788 v času Jožefinskih reform. Pred tem je bil v letih 1981 - 1986 kaplan v Župniji Videm - Krško.

FOTO: Zaslonski posnetek

Val ganljivih sporočil: »Odhajal je tiho, tako kot je živel«

Novica o smrti župnika je sprožila plaz čustvenih odzivov vernikov, ki so se od njega poslovili s toplimi in ganljivi spomini. Sporočila vernikov razkrivajo podobo župnika, ki je znal poslušati, bodriti in stati ob strani. Mnogi se ga spominjajo kot človeka miru, dobrote in predanosti. Med številnimi sporočili je mogoče prebrati: »Odhajal je tiho, tako kot je živel – z odprtim srcem, polnim miru in dobrote.«, »Trpljenje bo poplačano v nebesih. Pogrešali ga bomo, spomin pa bo večen.«, »Gospod Slavko, hvala za tvojo ljubezen in skrb do naših treh župnij.«, »Zemlja je izgubila čudovitega človeka, nebesa pa pridobila.«, »Naj vam bo lepo v Božjem objemu, spoštovani gospod Bek.«, »Bog ti povrni za vse, posebej za darovano trpljenje v zadnjem obdobju.«, »Naši družini bo ostal v lepem spominu. Hvaležni smo mu za vse zakramente in podporo.«, »Bil si eden najboljših župnikov. Nikoli pozabljen.«, »Dragi sošolec, Bog naj te nagradi za zvestobo in predanost.«, »V imenu pravoslavne skupnosti na Koroškem – iskreno sožalje. Naj mu Gospod daruje nebeško kraljestvo.«

Ljudje ga opisujejo kot pastirja, ki je bil vedno med njimi, med praznovanji, preizkušnjami, pa tudi med nesrečami in žalovanji. Njegovo dolgoletno delo, številni zakramenti, tople besede in neomajna predanost so pustili sled, ki jo danes občutijo verniki. Alojz Bek je bil še do pred 14 dnevi dejaven na družbenem omrežju, kjer je objavljal posnetke in razmišljanja na temo prostovoljnega končanja življenja.