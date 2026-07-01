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Žalost v Piranu: delfinka poginila v naročju ljudi, ki so jo poskušali rešiti

Kopalci in raziskovalci priskočili na pomoč izčrpani delfinki. Kljub prizadevanjem je bila preveč bolna, da bi preživela.
To je prvi primer živega nasedlega delfina v Sloveniji v zadnjih 25 letih. FOTO: Morigenos

To je prvi primer živega nasedlega delfina v Sloveniji v zadnjih 25 letih. FOTO: Morigenos

Tudi kopalci so delfinki pomagali ostati nad gladino in ji zagotavljali senco. FOTO: Morigenos

Tudi kopalci so delfinki pomagali ostati nad gladino in ji zagotavljali senco. FOTO: Morigenos

Kljub prizadevanjem je poginila. FOTO: Morigenos

Kljub prizadevanjem je poginila. FOTO: Morigenos

Velika pliskavka je bila močno podhranjena in v zelo slabem zdravstvenem stanju. FOTO: Morigenos

Velika pliskavka je bila močno podhranjena in v zelo slabem zdravstvenem stanju. FOTO: Morigenos

To je prvi primer živega nasedlega delfina v Sloveniji v zadnjih 25 letih. FOTO: Morigenos
Tudi kopalci so delfinki pomagali ostati nad gladino in ji zagotavljali senco. FOTO: Morigenos
Kljub prizadevanjem je poginila. FOTO: Morigenos
Velika pliskavka je bila močno podhranjena in v zelo slabem zdravstvenem stanju. FOTO: Morigenos
Janez Mužič
 1. 7. 2026 | 05:23
2:22
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Nedeljsko dopoldne na plaži v Seči se je spremenilo v pretresljivo reševalno akcijo. Na plitvini je obtičala samica velike pliskavke, ki je bila tako izčrpana, da se ni mogla več sama obdržati na površju. Kopalci so jo sprva poskušali usmeriti nazaj proti odprtemu morju, a se je vedno znova vrnila na obalo. Ko so poklicali slovensko društvo za morske sesalce Morigenos iz Pirana, so po navodilih raziskovalcev ostali ob njej, ji pomagali dihati in ji delali senco do njihovega prihoda.

Nasedanje skoraj nikoli ni posledica izgubljene orientacije.

Ekipa društva Morigenos je takoj ugotovila, da je delfinka v izjemno slabem stanju. Bila je močno podhranjena, po telesu je imela številne zunanje zajedavce in podkožne abscese, sama ni mogla več ostati nad gladino. Raziskovalci so ji ves čas dajali oporo, spremljali dihanje, posneli njeno oglašanje in opravili meritve, ki bodo pomagale razjasniti okoliščine tega redkega dogodka. Že med reševanjem so se posvetovali tudi s strokovnjaki za patologijo delfinov z univerze v Padovi ter z veterinarjem dr. Zlatkom Golobom. Kljub njihovemu prizadevanju se je stanje živali hitro slabšalo. Okoli 10.15 je delfinka poginila v naročju raziskovalne ekipe.

Dogodek je toliko bolj pretresljiv, ker gre za prvi primer živega nasedlega delfina v Sloveniji v zadnjih 25 letih, odkar društvo Morigenos spremlja delfine v slovenskem morju. Povedali so, da velike pliskavke sicer živijo ob obali in se v plitvinah praviloma dobro znajdejo, zato takšno nasedanje skoraj nikoli ni posledica izgubljene orientacije. Največkrat je povezano s hudimi boleznimi, poškodbami ali drugimi resnimi zdravstvenimi stanji. Kaj je bilo usodno za delfinko, bo pokazala obdukcija. V društvu Morigenos se ob tem iskreno zahvaljujejo vsem, ki so obvestili reševalce ter pomagali živali v njenih zadnjih urah. Prav zaradi njihovega hitrega odziva je delfinka svoje zadnje trenutke preživela ob ljudeh, ki so zanjo naredili vse, kar je bilo mogoče. 

Tudi kopalci so delfinki pomagali ostati nad gladino in ji zagotavljali senco. FOTO: Morigenos
Tudi kopalci so delfinki pomagali ostati nad gladino in ji zagotavljali senco. FOTO: Morigenos

Kljub prizadevanjem je poginila. FOTO: Morigenos
Kljub prizadevanjem je poginila. FOTO: Morigenos

Velika pliskavka je bila močno podhranjena in v zelo slabem zdravstvenem stanju. FOTO: Morigenos
Velika pliskavka je bila močno podhranjena in v zelo slabem zdravstvenem stanju. FOTO: Morigenos

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