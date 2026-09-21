Žalost v Pomurju: poslovil se je Mirjan, posebej si je prizadeval za dobre odnose med romskimi in neromskimi prebivalci

Pomurje je pretresla žalostna vest. Umrl je Mirjan Horvat, dobro znan obraz Beltincev in Dokležovja, ki so ga domačini pogosto srečevali na poti med krajema. Mirjan Horvat je izviral iz romskega naselja v Beltincih, pozneje pa si je dom ustvaril v Dokležovju. Prav pot med tema krajema je postala del njegovega vsakdana. Po navedbah portala Pomurec naj bi na dan prehodil tudi do 20 kilometrov, včasih pa je pot premagal s kolesom.

Med Beltinci in Dokležovjem ga je poznal skoraj vsak. FOTO: Zaslonski Posnetek

Na svojih vsakodnevnih poteh je srečeval številne domačine. Z mnogimi je rad poklepetal, zato so ga v okolici dobro poznali. V spominu ljudi, ki so ga srečevali, bo ostal kot umirjen, spoštljiv in družaben človek.

Prizadeval si je za dobre odnose med romskimi in neromskimi prebivalci

Posebej si je prizadeval tudi za dobre odnose in povezovanje med romskimi in neromskimi prebivalci. Prav zaradi njegove odprtosti in stalne prisotnosti na poteh med Beltinci in Dokležovjem je postal prepoznaven obraz tega dela Pomurja.

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