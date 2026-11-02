Žalosten prizor na priljubljeni izletniški točki: »Včasih je res težko razumeti ljudi«

Na Govejku, kamor radi zahajajo pohodniki in družine z otroki, jih je pričakalo neprijetno presenečenje. Pri Mihelčičevem domu so odkrili močno poškodovano gugalnico, na kateri so se radi igrali najmlajši obiskovalci. Najbolj jih boli, da jim nihče ni povedal, kaj se je zgodilo.

»Včasih je res težko razumeti ljudi,« so razočarano zapisali na Facebookovi strani Mihelčičevega doma na Govejku, kjer se trudijo obiskovalcem zagotoviti prijetno okolje za oddih v naravi.

Pred dnevi jih je namreč pričakal žalosten prizor. Otroška gugalnica je bila tako močno poškodovana, da je brez večjega popravila ali zamenjave ni več mogoče uporabljati. Kaj natančno se je zgodilo in kdo je odgovoren za poškodbo, za zdaj ni znano.

Govejek FOTO: Janez Mihovec

»Najbolj žalostno pa je, da nam nihče ni povedal, kaj se je zgodilo,« so zapisali.

»Anja v dom vlaga ogromno časa, dela in svojega denarja«

Ob tem so posebej izpostavili Anjo, ki za dom in njegovo okolico skrbi z veliko predanostjo. »Anja v Mihelčičev dom vlaga ogromno časa, dela in tudi svojega denarja. Kdor jo pozna, ve, da redko sedi pri miru,« so poudarili. Dodali so, da razumejo, da se oprema sčasoma obrabi in da se lahko kaj tudi po nesreči polomi. Toda menijo, da bi bilo prav, da jih o takšnem dogodku nekdo obvesti.

Prosijo za pomoč pri nakupu nove gugalnice

Ker bi radi otrokom čim prej omogočili varno igro, so se obrnili na javnost. Iščejo posameznike, podjetja, mizarje ali izdelovalce otroških igral, ki bi lahko pomagali z materialom, delom ali sponzorstvom nove gugalnice.

Veseli bodo tudi priporočil in uporabnih kontaktov, ki jih lahko ljudje posredujejo prek njihove Facebookove strani. Obiskovalce so še pozvali, naj jih opozorijo, če opazijo poškodovanje igral ali druge opreme.

»Radi bi, da bi se otroci na Govejku čim prej spet lahko varno gugali,« so sklenili.