Žalosten prizor na slovenski obali, naplavljenih več živalskih kadavrov: »Dej se zberi in pokliči 112, kje ti pride na pamet ...« (FOTO)

Če ste se v zadnjih dneh sprehodili po slovenski obali, je velika možnost, da ste ob morju naleteli na živalski kadaver. Vsaj tako pravijo na družbenih omrežjih, kjer se kar vrstijo objave domačinov in obiskovalcev, ki opozarjajo na mrtve morske želve (glavate karete), naplavljene na več mestih med Izolo, Piranom in Strunjanom.

Uradna stran Strunjana na Facebooku je objavila žalostno ugotovitev, da so le na odseku med Izolo in Strunjanom našli kar tri mrtve želve, ob tem pa javnost pozvala k odgovornemu ravnanju: »Če najdete kadaver, ga ne premikajte sami – najditelj naj obvesti 112, da pridejo pristojne službe.«

Nenavadne najdbe so bile deležne tudi nekaj ogorčenja in burno debato o odgovornosti opazovalcev. Ob objavi fotografije poginule želve v skupini Lepote Izole je namreč marsikomu prekipelo. Medtem ko je eden opozarjal, da truplo tam leži že cel teden, je drugi ostro protestiral, da to niso nikakršne lepote, ampak stiska živali, in pozval, naj se obvešča društva namesto objavlja fotografije. Tretji pa je bil še bolj neposreden in fotografu zabrusil, naj se zbere, in raje takoj pokliče številko 112.

Kaj botruje množičnemu poginu?

Poleg jeze nad neodzivnostjo pa se pod objavami vrstijo tudi teorije o tem, kaj pravzaprav mori te mogočne morske živali. Nekdo je prst uperil v plastiko ter izpostavil, da je marsikatera žival verjetno pogoltnila odvrženo plastično vrečko, saj se ljudem sploh ne sanja, kakšno škodo povzročijo z odmetavanjem smeti. Mnogi razlog vidijo v pomorskem prometu in križarkah, ki da še dodatno onesnažujejo naše morje. Nekateri se sprašujejo o izpustih fekalij iz hotelov in kemikalij iz prekooceank, ena komentatorka pa ugotavlja, da je moralo iti za posledice hudega neurja, saj je med sprehodom poleg poginulih živali opazila tudi več ogromnih naplavljenih rumenih boj iz školjčišč.

FOTO: Facebook

Medtem ko nekateri menijo, da gre morda le za naravni proces, pa se večina strinja z opozorilom enega od komentatorjev, da bi morali pristojni za takšen množični pogin takoj ukrepati in opraviti analize, saj je tisto, kar je nevarno za živali, lahko potencialno nevarno tudi za ljudi.

Pristojne službe ob tem ponovno opozarjajo: ob najdbi poginule ali poškodovane morske živali se območju ne približujte in je ne premikajte sami, temveč takoj pokličite center za obveščanje na številko 112.

Za pojasnila glede vzrokov za pogin in morebitnega onesnaženja morja smo se obrnili na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Morski biološki laboratorij Piran (NIB) ter na Občini Izola in Piran.