Žalostna vest iz Celja: poslovil se je Vasko, njegove umetnine bodo za vedno krasile mesto

Iz Celja prihaja žalostna vest. Umrl je priznani akademski kipar in slikar Vasilije Ćetković, bolj znan kot Vasko, ki je s svojimi umetninami pustil pomemben pečat v slovenskem prostoru. Med njegovimi najbolj prepoznavnimi deli sta tudi kipa Alme M. Karlin in Josipa Pelikana v središču Celja. Star je bil 88 let.

Žalostno novico so sporočili iz Mestne občine Celje, kjer so se od umetnika poslovili z ganljivimi besedami. Na svoji facebook strani so zapisali, da jih je dosegla vest o smrti Vasilija Ćetkovića, prejemnika zlatega celjskega grba za leto 2011. »S svojim bogatim umetniškim opusom je pustil neizbrisen pečat tudi v našem mestu,« so poudarili na občini.

Ob tem so spomnili na dve njegovi najbolj znani celjski stvaritvi. Na Krekovem trgu stoji kip svetovne popotnice in pisateljice Alme M. Karlin, na Trgu celjskih knezov pa kip znamenitega fotografskega mojstra Josipa Pelikana. Obe skulpturi sta postali prepoznaven del mestnega jedra in trajen spomin na umetnikovo ustvarjalnost. Na občini so njegovim svojcem, prijateljem in vsem, ki so ga poznali, izrekli iskreno sožalje.

Kdo je bil Vasilije Ćetković – Vasko?

Vasilije Ćetković se je rodil 8. aprila 1938 v Lepencu v Črni gori. Odraščal je v veliki družini s trinajstimi otroki. Že zgodaj se je navdušil nad umetnostjo, pri čemer je nanj vplival tudi oče, ki je izdeloval kamnite spomenike. Pri petnajstih letih je zapustil domači kraj in se odpravil na šolanje v Novi Sad. Umetniško znanje je pozneje pridobival tudi v Splitu, nato pa študij nadaljeval na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 1965 diplomiral pri profesorjih Borisu in Zdenku Kalinu.

Po končanem študiju se je z ženo Ano preselil v okolico Celja. Najprej sta živela v Zadobrovi, pozneje pa v Prekorju, kjer si je umetnik uredil tudi atelje in galerijo. Leta 2000 sta se preselila v Rogaško Slatino.

Njegova prva samostojna razstava je bila leta 1970 v Slovenskem ljudskem gledališču Celje. Sledile so številne razstave in umetniška dela, s katerimi je postal prepoznaven doma in v tujini.

Njegove skulpture krasijo številna slovenska mesta

Vasko je ustvarjal iz najrazličnejših materialov, od lesa in kamna do železa, jekla, stekla in keramike. Posebej znan je postal po monumentalnih skulpturah, ki še danes krasijo številne javne površine.

Poleg kipov Alme Karlin in Josipa Pelikana v Celju je med drugim ustvaril tudi znamenito skulpturo krilatega konja Pegaza v Rogaški Slatini, skulpturo Ženska na konju v Slovenskih Konjicah in spomenik rudarjem v Velenju.

Bil je tudi ustanovitelj in idejni vodja forme vive v Zrečah.

Za svoje delo je prejel številna priznanja. Leta 1974 je dobil Prešernovo nagrado Kulturne skupnosti občine Celje, leta 2011 pa zlati celjski grb za življenjski kiparski opus in obsežno ustvarjanje monumentalnih javnih skulptur.