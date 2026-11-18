Umrl je priznani slovenski arhitekt Miha Kerin, ki je s svojim delom pomembno zaznamoval podobo Ljubljanskega gradu. Skupaj s sodelavci je desetletja sodeloval pri zahtevni prenovi enega najbolj prepoznavnih slovenskih kulturnih spomenikov. Za svoje delo je prejel številna ugledna priznanja. Kot poroča Delo, je bil star 81 let.

Kerin je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, kjer je študiral pri priznanem arhitektu Edvardu Ravnikarju.

Njegovo življenjsko delo je zaznamovalo Ljubljanski grad

Leta 1969 je skupaj z Edom Ravnikarjem mlajšim in Majdo Kregar ustanovil Biro za obnovo Ljubljanskega gradu, ki je deloval v okviru Zavoda za spomeniško varstvo Ljubljana. Trojica se je lotila izjemno zahtevne naloge – dolgotrajne prenove in oživljanja grajskega kompleksa.

Njihovo delo je odločilno vplivalo na današnji videz Ljubljanskega gradu in njegove okolice. Leta 1978 so svoje delovanje povezali z birojem Ambient, ki je imel pomembno vlogo pri nadaljnji obnovi in oblikovanju grajskega prostora.

Za svoje delo prejel številna priznanja

Miha Kerin je skupaj s sodelavcema Majdo Kregar in Edom Ravnikarjem mlajšim za svoje arhitekturne dosežke prejel številne nagrade. Med njimi so bile Plečnikova nagrada, več Plečnikovih medalj, Brumnovo priznanje, zlati in platinasti svinčnik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), nagrada BEDA, European Excellence Award, zlata medalja BIO 19 in nagrada mesta Ljubljane.