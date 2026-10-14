Žalostna vest pretresla slovenski kulturni svet: poslovila se je Živa Škodlar Vujić, njeno ime bilo povezano tudi z deli Picassa, Dalíja in Mirója

Galerija
Slovenski kulturni prostor je izgubil pomembno osebnost. Umrla je Živa Škodlar Vujić, priznana umetnostna zgodovinarka, galeristka in publicistka, ki je desetletja povezovala slovensko umetnost s svetom, poroča Delo. S svojim možem Lazom Vujićem je vodila znano ljubljansko galerijo Visconti Fine Art, v svoji bogati karieri pa sodelovala tudi pri razstavah del umetniških velikanov, kot so Pablo Picasso, Salvador Dalí in Joan Miró. Galerija je sprva delovala v znamenitem ljubljanskem Kolizeju, po izselitvi iz stavbe, ki so jo pozneje porušili, pa je svoje prostore dobila na Mestnem trgu v Ljubljani.
Škodlar Vujićeva je pustila pomemben pečat tudi pri Mednarodnem grafičnem bienalu v Ljubljani, kjer je kot kustosinja delovala do leta 1988.
V okviru bienala je sodelovala pri organizaciji razstav del svetovno priznanih umetnikov, med njimi Jasperja Johnsa in Henryja Moora.
Leta 1975 se je udeležila študijskega programa v slovitem newyorškem Muzeju moderne umetnosti (MoMA), pet let pozneje pa je odpotovala na strokovno pot po Združenih državah Amerike. Obiskala je umetniške akademije, grafične delavnice in ateljeje priznanih ustvarjalcev v New Yorku, San Franciscu, Chicagu, Houstonu in Los Angelesu.
Pozneje je sodelovala tudi z umetniškimi ustanovami iz Južne Koreje, Japonske, Italije in Kanade.
Živa Škodlar Vujić ni bila dejavna samo kot galeristka in kustosinja. Ukvarjala se je tudi s publicistiko in pisala o kulturi. Svoje prispevke je objavljala tudi v časniku Delo, kjer je urejala prilogo Najdihojca.
Za njo ostaja bogata poklicna zapuščina, ki sega od organizacije razstav do mednarodnega povezovanja umetnikov in predstavljanja njihovih del slovenski javnosti.