Žalostna vest pretresla slovenski kulturni svet: poslovila se je Živa Škodlar Vujić, njeno ime bilo povezano tudi z deli Picassa, Dalíja in Mirója

Slovenski kulturni prostor je izgubil pomembno osebnost. Umrla je Živa Škodlar Vujić, priznana umetnostna zgodovinarka, galeristka in publicistka, ki je desetletja povezovala slovensko umetnost s svetom, poroča Delo. S svojim možem Lazom Vujićem je vodila znano ljubljansko galerijo Visconti Fine Art, v svoji bogati karieri pa sodelovala tudi pri razstavah del umetniških velikanov, kot so Pablo Picasso, Salvador Dalí in Joan Miró. Galerija je sprva delovala v znamenitem ljubljanskem Kolizeju, po izselitvi iz stavbe, ki so jo pozneje porušili, pa je svoje prostore dobila na Mestnem trgu v Ljubljani.

V Ljubljano pomagala pripeljati dela svetovnih umetniških velikanov

Škodlar Vujićeva je pustila pomemben pečat tudi pri Mednarodnem grafičnem bienalu v Ljubljani, kjer je kot kustosinja delovala do leta 1988.

V okviru bienala je sodelovala pri organizaciji razstav del svetovno priznanih umetnikov, med njimi Jasperja Johnsa in Henryja Moora.

Njeno delo ni bilo omejeno zgolj na Slovenijo

Leta 1975 se je udeležila študijskega programa v slovitem newyorškem Muzeju moderne umetnosti (MoMA), pet let pozneje pa je odpotovala na strokovno pot po Združenih državah Amerike. Obiskala je umetniške akademije, grafične delavnice in ateljeje priznanih ustvarjalcev v New Yorku, San Franciscu, Chicagu, Houstonu in Los Angelesu.

Pozneje je sodelovala tudi z umetniškimi ustanovami iz Južne Koreje, Japonske, Italije in Kanade.

Svoj pečat pustila tudi v novinarstvu

Živa Škodlar Vujić ni bila dejavna samo kot galeristka in kustosinja. Ukvarjala se je tudi s publicistiko in pisala o kulturi. Svoje prispevke je objavljala tudi v časniku Delo, kjer je urejala prilogo Najdihojca.

Za njo ostaja bogata poklicna zapuščina, ki sega od organizacije razstav do mednarodnega povezovanja umetnikov in predstavljanja njihovih del slovenski javnosti.