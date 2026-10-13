Žalostna vest: po dolgotrajni bolezni se je poslovil priljubljeni slovenski umetnik

Galerija
Poslovil se je dolgoletni slikar, kipar in grafik Aleksander Prokofjev – Alek, ki je s svojim ustvarjanjem pustil pomemben pečat v kulturnem življenju gluhih in naglušnih. Umetnost je bila njegova življenjska spremljevalka. Skozi desetletja ustvarjanja se je izražal v različnih likovnih tehnikah, svoja dela predstavljal na razstavah in sodeloval na likovnih kolonijah. Posebno pozornost je namenjal tudi prenašanju znanja in izkušenj na druge.
Prokofjev ni ustvarjal le zase. S svojim delom je bogatil kulturno življenje gluhih in naglušnih ter pomagal širiti pomen likovnega izražanja.
O umetnosti je nekoč povedal misel, ki danes ob njegovem slovesu dobiva še posebej ganljiv pomen. Dejal je, da z likovnim delom ne odkrivamo le sebe, ampak tudi dušo ljudi, ki jih upodabljamo.
Ob njegovem slovesu so mu na Spletni TV namenili tudi ganljive besede:
»Alek, hvala za vse, kar si ustvaril in delil z nami. Ostal boš v naših spominih in svojih delih.«
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