Žalostna vest pretresla vernike: za vedno se je poslovil priljubljeni kapucin Rafael Jenko

Kapucin in duhovnik Rafael Jenko se je poslovil, so na družbenem omrežju Facebook sporočili kapucini iz Škofje Loke. Kot so zapisali, se je njegovo zemeljsko življenje izteklo in prevesilo v večno življenje. Med njegovimi zadnjimi besedami so bile: »Grem na potovanje, grem Domov.«

Brat Rafael se je rodil 25. januarja 1935 na Suhi pri Škofji Loki. V red manjših bratov kapucinov je vstopil leta 1957 v Varaždinu, kjer je po enoletnem noviciatu izrekel prve redovne zaobljube. Večne zaobljube je naredil leta 1961 v Škofji Loki, 29. junija 1964 pa je bil v ljubljanski stolnici posvečen v duhovnika. Njegova duhovniška pot ga je vodila skozi več slovenskih krajev. Deloval je v Škofji Loki, Črnečah pri Dravogradu, Vipavskem Križu, Celju in Mariboru. Zadnjih šest let življenja je preživel v duhovniškem domu Mane nobiscum v Trnovem v Ljubljani.

Bil je velik molivec in Marijin častilec

Kot kapucin in duhovnik je svoje življenje posvetil služenju Bogu in ljudem. Deloval je kot kaplan, bil duhovni asistent Frančiškovega svetnega reda ter obiskoval bolnike. Posebno pozornost je namenjal tudi cerkvenemu petju in skrbi za lepo okrašene cerkve.

Kapucini so ga opisali kot velikega molivca in Marijinega častilca. Ob slovesu so zapisali: »Naj počiva v Bogu.« O datumu in drugih podrobnostih pogreba bodo kapucini javnost še obvestili.