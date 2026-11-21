Akademska folklorna skupina France Marolt je na Facebooku sporočila žalostno vest, da se je prezgodaj poslovila njihova nekdanja dolgoletna članica Taša Štrukelj. V skupini so zapisali, da je bila plesalka, pevka in garderoberka, ki je s svojo energijo pustila močan pečat. »Vedno pripravljena pomagati, vedno za akcijo in zelo predana delu društva,« so poudarili v zapisu in se ji zahvalili za vse, kar je prispevala k delovanju skupine.

Novica o njeni smrti je globoko pretresla številne znance, prijatelje in nekdanje soplesalce, ki se v komentarjih pod objavo poslavljajo od nje ter družini in bližnjim izrekajo iskreno sožalje. Mnogi ob tem izpostavljajo njeno toplino in lepe skupne spomine. »Soplesalka in soseda, pogrešal bom tvojo srčnost,« je zapisal eden izmed komentatorjev, drugi pa ji je v slovo namenil ganljivo misel: »Naj bo lepo tam, kjer zdaj plešeš naprej.«

Zadnje slovo od Taše Štrukelj bo v ponedeljek, 23. novembra, ob 13. uri na pokopališču Ljubljana Dravlje.