Žalostna vest: umrl je nekdanji slovenski zunanji minister

V 91. letu starosti je umrl nekdanji veleposlanik in zunanji minister Boris Frlec, so potrdili na zunanjem ministrstvu. Minister je bil od leta 1997 do leta 2000 v obdobju intenzivnega približevanja Slovenije Evropski uniji in zvezi Nato. Lani je kot prvi prejel priznanje za življenjsko delo v diplomaciji.

Rodil se je 10. februarja 1936. Leta 1965 je postal doktor kemijskih znanosti in bil nato raziskovalec na Institutu Jožefa Stefana v Ljubljani ter leta 1975 njegov direktor.

Diplomat je bil že v času nekdanje Jugoslavije in bil leta 1989 imenovan za veleposlanika v Nemčiji, po osamosvojitvi Slovenije pa je bil tudi njen prvi veleposlanik v tej državi.

Boris Frlec. FOTO: Blaz Samec

Po odstopu s položaja zunanjega ministra leta 2000 iz osebnih razlogov je bil prvi slovenski veleposlanik na Nizozemskem. Ko je Slovenija leta 2005 za eno leto prevzela predsedovanje Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, je bil projektni vodja. Leto kasneje se je upokojil, a ostal dejaven, med drugim je bil član strateškega sveta za zunanjo politiko.