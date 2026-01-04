Žalostna vest: umrl je vinar Miha Istenič

Kot smo izvedeli, se je poslovil znani slovenski vinar. Umrl je je namreč priznani vinar iz družinskega podjetja Istenič Miha Istenič.

Miha Istenič. Foto Marko Feist

Med pionirji na področju peninarstva v Sloveniji je zagotovo družina Istenič. Še vedno se zvesto držijo tradicije, hkrati pa se znajo izvrstno prilagajati in narekovati trende na tem področju. Tradicija Penin Istenič z Bizeljskega je dolga in bogata. Pred več kot 50 leti je Janez Istenič naredil prvo penino, kmalu pa je nastalo tudi prvo zasebno podjetje na Slovenskem in v tedanji Jugoslaviji, ki je začelo pridelovati penine po klasični metodi.

Miha Istenič, Mark Istenič in Nik istenič. Foto: Aleš Beno

Vodenje najstarejše hiše penin v Sloveniji sta leta 2023 prevzela Mark in Nik Istenič. Na Bizeljskem snujeta nove ideje in ohranjata zgodbo s 57-letno tradicijo. Nadaljujeta tradicijo, ki jo je leta 1968 začel njun ded in pionir slovenskih klasičnih penin Janez ter jo s smelimi eksperimenti nadaljeval njun oče Miha.

Orali ledino v pridelovanju penin

Isteničevi so s številnimi potezami orali ledino v pridelovanju penin v Sloveniji. Premorejo najstarejšo blagovno znamko – tudi zlato in srebrno radgonsko penino so več let preimenovali po penini Barbara –, imajo najstarejšo rdečo penino, prvo aromatizirano pijačo na osnovi penečega vina pri nas, prvi v Sloveniji so pridelali penino brut.

Njegov oče Janez Istenič je po drugi svetovni vojni kot prvi zasebnik na slovenskih tleh začel pridelovati penino pod lastno blagovno znamko.

Njihove najmlajše penine cuvee odležijo na drožeh najmanj dve leti, večina penin preživi v stiku z drožmi pet ali celo šest let. Tega se držijo v sozvočju z interno klasifikacijo, ki temelji na piramidnem sistemu razvrstitve penin.