Žalostna vest: umrla je priznana slovenska profesorica

Umrla je Meta Grosman, priznana slovenska anglistka, literarna zgodovinarka in dolgoletna profesorica na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Svoje življenje je posvetila književnosti, raziskovanju branja in iskanju načinov, kako mladim približati knjige. Bila je tudi častna predsednica Bralnega društva Slovenije, poroča Delo.

Grosmanova je kot redna profesorica angleške in ameriške književnosti na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete pomembno prispevala k razvoju poučevanja književnosti. Posebno pozornost je namenjala vprašanju, kako izboljšati bralne sposobnosti in spodbuditi zanimanje za branje.

Izobraževala se je tudi v Veliki Britaniji in ZDA

Njena akademska pot se je začela na ljubljanski Filozofski fakulteti, kjer je leta 1960 diplomirala. Znanje je nato nadgrajevala na prestižni Univerzi v Cambridgeu, pozneje pa tudi v Združenih državah Amerike. Leta 1965 je magistrirala na Univerzi Miami v ameriški zvezni državi Ohio, šest let pozneje pa na Filozofski fakulteti v Ljubljani še doktorirala.

Poslovila se je dolgoletna profesorica, raziskovalka in velika zagovornica branja, ki je pomembno zaznamovala slovenski akademski prostor.

Med letoma 1987 in 1988 je kot gostujoča profesorica v okviru Fulbrightovega programa delovala na Univerzi Kalifornije v Berkeleyju.

Skoraj desetletje je vodila tudi oddelek za anglistiko na ljubljanski Filozofski fakulteti. V tem obdobju je prispevala k njegovemu kadrovskemu in strokovnemu razvoju ter spodbujala sodobnejše načine poučevanja, ki so v ospredje postavljali študente.

Za svoje delo prejela številna priznanja

Njeno raziskovalno delo je segalo od branja in razumevanja književnosti do metodike poučevanja in teorije prevajanja. Objavljala je v domačih in mednarodnih strokovnih revijah ter sodelovala v mednarodnih strokovnih združenjih. Za svoje dosežke je prejela več priznanj. Leta 2006 ji je Slovensko društvo za visokošolsko didaktiko podelilo priznanje SOVA, istega leta pa je prejela tudi plaketo Filozofske fakultete za izjemno delo na področju didaktike in poučevanja anglistike.

Leta 2010 ji je Univerza v Ljubljani podelila naziv zaslužne profesorice, s čimer je počastila njen dolgoletni prispevek k znanosti in izobraževanju.