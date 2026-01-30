  • Delo d.o.o.
ČRNA RIBJA SMRT

Žalostni, a resnični prizori iz Mure, kjer niti sulec ni varen (FOTO)

Na desetine vse tja do sto kormoranov se zadržuje na enem odseku reke ...
Kormorani skrbijo, da bo Mura kmalu brez rib. FOTO: FOTO: RD Radgona

Kormorani skrbijo, da bo Mura kmalu brez rib. FOTO: FOTO: RD Radgona
O. B.
 30. 1. 2026 | 19:48
 30. 1. 2026 | 19:48
Dokler ribiči in sploh ljubitelji narave in okolja ter tudi profesionalne ustanove in zavodi, ki se ukvarjajo s strokovnimi pristopi skrbništva, raziskovanjem ribjih vrst ter preučevanjem celinskih in morskih ekosistemov, skrbijo za stalež rib v reki Muri, tako med drugim k reki Muri postavili valilniški kontejner za kečige, pa kormorani močno rdečijo ribji stalež. Ribiči samo žalostno fotografirajo pomorjene ribe, saj lažje bi prenašali, če bi jih kormorani pojedli, ne pa samo raztrgali in pustili. Ta težava se ponavlja vsako leto, tokrat pa je zaradi snega in močnega mraza stanje še bolj kritično. Tako je tudi lansko dovoljenje pristojnih za odstrel 40 kormoranov do 28. februarja 2026 le kapljica v Muro.

»Črna ribja smrt z imenom kormoran je udarila tudi v naši ribiški družini. Po podatkih ribičev jih je bilo pri mostu v Gornja Radgona hkrati več kot 100. Sto plenilcev na enem odseku reke. Rezultat? Opustošenje, kjer je še pred kratkim mrgolelo življenje. In ne, pred njimi ni varen nihče. Tudi slovenski kralj voda – sulec ne. Riba, ki je simbol naših rek, ponos naravne dediščine in rezultat desetletij vlaganj, se pred kljuni teh 'zaščitenih' plenilcev ne more skriti. Dovolj je sprenevedanja in zapiranja oči. Dovolj je teorij iz pisarn, medtem ko je realnost na terenu brutalna,« poudarjajo v Ribiški družini Radgona.

FOTO: RD Radgona

Prepričani so, da kormoran ni ogrožen, temveč so ogrožene naše reke, ribe in predvsem naravno ravnovesje. »Če se ne bo ukrepalo, kmalu ne bo več kaj varovati. Ribiči ne moremo več le tiho opazovati, kako Mura postaja prazna struga brez življenja. Narava potrebuje ravnotežje, ne enostranske zaščite. In čas za ukrepanje je zdaj,« ostro opozarjajo radgonski ribiči.

Muraribolovekologijakormoranireka muranaravačrna ribja smrt
