Žalostni prizori v slovenskih zavetiščih: na tisoče psov in mačk čaka na nov dom, ljudje pa se bojijo posvojitve (FOTO)

Slovenska zavetišča vsako leto sprejmejo okoli 2000 psov in skoraj 10.000 mačk. Za temi številkami se skrivajo živali, ki potrebujejo nov dom, a pot do njega ni vedno preprosta. Nova mednarodna raziskava razkriva, kaj ljudi najbolj odvrača od posvojitve. Medtem ko se nekateri bojijo neznane preteklosti živali, v društvih opozarjajo, da je pomoči potrebnih mačk vse več, odgovornih posvojiteljev pa vse manj.

Bi posvojili psa ali mačko iz zavetišča?

Mnogi o tem razmišljajo, a jih pred odločitvijo ustavijo številni pomisleki. Raziskava družbe Mars, v kateri je sodelovalo več kot 26.000 ljudi iz 14 držav, je pokazala, da 28 odstotkov vprašanih lastnikov hišnih ljubljenčkov, ki svojega trenutnega ljubljenčka niso posvojili, razmišlja o posvojitvi v prihodnosti, če bi dobili ustrezne informacije in podporo. Največja ovira je neznana zdravstvena zgodovina živali, ki skrbi 33 odstotkov tistih, ki razmišljajo o posvojitvi iz zavetišča. Dobrih 27 odstotkov jih skrbi preteklo vedenje živali, četrtina pa se sprašuje, ali se bo novi kosmati družinski član sploh ujel z njihovimi domačimi.

V Vojniku skrbijo za kar 300 muc: »Odgovornih posvojiteljev je vedno manj«

Razmere v slovenskih zavetiščih in društvih niso preproste. Po podatkih Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri nas deluje 16 zavetišč, za zapuščene živali pa skrbijo tudi številna društva. Posebno skrb vzbuja veliko število mačk brez mikročipa. Med razlogi so nenadzorovano razmnoževanje, odvrženi mladiči in zapuščene živali.

Nova mednarodna raziskava razkriva, kaj ljudi najbolj odvrača od posvojitve. FOTO: Press Release

Suzana Suholežnik iz Društva za lepše mačje življenje Vojnik opozarja, da se spoprijemajo z vse večjimi izzivi. »Odgovornih posvojiteljev je žal vedno manj, pomoči potrebnih muc pa je vedno več. V društvu trenutno skrbimo za okoli 300 muc,« pravi. Ob tem poudarja, da zainteresirani posvojitelji večinoma iščejo veterinarsko oskrbljene živali. V njihovem društvu zato poskrbijo, da so muce pred oddajo sterilizirane oziroma kastrirane, testirane na mačje bolezni, cepljene in razglistene. Po njenem prepričanju je ključ do zmanjšanja števila zapuščenih mačk prav dosledna sterilizacija oziroma kastracija.

Pravilo 3-3-3: Kaj morate vedeti, preden žival pripeljete domov?

Posvojitev ni le trenutek veselja, ampak tudi velika odgovornost. Strokovnjaki bodočim lastnikom svetujejo, naj živali omogočijo dovolj časa za privajanje na novo okolje. Pri tem si lahko pomagajo s tako imenovanim pravilom 3-3-3. Prvi trije dnevi naj bodo namenjeni predvsem občutku varnosti in počitku. V prvih treh tednih žival postopoma spoznava novo rutino, ljudi in domače okolje. Po približno treh mesecih pa se številni ljubljenčki že precej bolje počutijo v novem domu. Seveda to niso strogi roki, saj se vsaka žival prilagaja po svoje. Dušan Weber, predsednik Društva vodnikov reševalnih psov Slovenije, opozarja, da je pri posvojitvi psa najpomembnejša potrpežljivost.

Dušan Weber, predsednik Društva vodnikov reševalnih psov Slovenije, opozarja, da je pri posvojitvi psa najpomembnejša potrpežljivost. FOTO: Press Release

»Pomembno je, da psa ne silimo v situacije, na katere še ni pripravljen, temveč mu omogočimo mirno okolje, predvidljivo rutino in postopno spoznavanje novih ljudi, živali ter okoliščin.«

Poudarja tudi, da morajo lastniki razumeti potrebe živali in njeno govorico telesa ter po potrebi poiskati strokovno pomoč. »Predvsem pa naj psa sprejmejo kot živo bitje z lastnim značajem in potrebami, ne kot projekt, ki ga je treba čim prej prilagoditi svojim pričakovanjem,« svetuje Weber.

Ganljivi trenutki, ki jih posvojitelji ne pozabijo

Raziskava je pokazala tudi lepšo plat posvojitev. Kar 48 odstotkov posvojiteljev je kot najlepši trenutek izpostavilo tistega, ko se je njihova žival v novem domu končno sprostila in počutila varno. Za 41 odstotkov pa je bil najbolj izpolnjujoč trenutek, ko je ljubljenček postal pravi družinski član. Tudi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin spodbuja ljudi, naj pred nakupom razmislijo o posvojitvi. Zaposleni v zavetiščih lahko pomagajo izbrati žival glede na življenjski slog, bivalne razmere in izkušnje bodočega skrbnika.

Do konca oktobra tudi pomoč živalim v stiski

Družba Mars je ob raziskavi predstavila spletno platformo Mars Adoption Hub z nasveti za bodoče posvojitelje. V Sloveniji pa do 31. oktobra poteka dobrodelna akcija, v okviru katere nakup izdelkov sodelujočih blagovnih znamk hrane za hišne ljubljenčke pomeni donacijo. Družba bo tako zagotovila do 13.000 obrokov za Društvo za lepše mačje življenje iz Vojnika in Društvo vodnikov reševalnih psov Slovenije.