Slovenijo pretresa smrt 23-letnega reševalca Anžeta: Tina Gaber deli ganljive besede in sprašuje o pravici življenja

Poročali smo že, da je Slovenija pretresla huda prometna nesreča, v kateri je v soboto umrl komaj 23-letni reševalec Anže. Tragedija se je zgodila, ko sta reševalca nujne medicinske pomoči hitela na pogreb in je voznik reševalnega vozila treščil v tovornjak, medtem ko sta hitela na pogreb na katerem je ženska doživela srčni zastoj.

»Kje je tu pravica in logika življenja, da reševalec, ki hiti obvarovati tuje življenje, tragično izgubi svoje?«

Od mladega reševalca se že vse od tragedije na družbenih omrežjih poslavljajo njegovi sodelavci, znanci in prijatelji ter domačini iz njegove rodne Rogaške Slatine, ganljiv zapis je objavila še Anžetova sestra Nika.

Se je pa z zapisom v spomin na Anžeta oglasila tudi soproga predsednika vlade. Tako je Tina Gaber Golob delila zapis sestre pokojnega reševalca in se ob tem vprašala: »Kje je tu pravica in logika življenja, da reševalec, ki hiti obvarovati tuje življenje, tragično izgubi svoje?«.