Zamolčani slikar se vrača v Bohinj, bil je sodelavec Gustava Klimta (FOTO)

V Bohinju se razkriva zgodba, ki bi jo zlahka našli v kakšnem romanu: znameniti avstrijski slikar Ernst Stöhr, skupaj z Gustavom Klimtom soustvarjalec dunajske secesije, je skoraj dve desetletji ustvarjal v Bohinju, ki je postal njegovo glavno zatočišče pred vrvežem Dunaja. Z ženo, upravnico prvega bohinjskega hotela, sta na Koku, na skali nad jezerom, zgradila čudovito vilo s slikarskim ateljejem in hkrati močno vplivala na razvoj turizma v Bohinju.

Ljubezensko in ustvarjalno idilo je prekinila prva svetovna vojna. Bohinj je postal del zaledja soške fronte, v hotelu se je nastanilo vojaško poveljstvo, mimo umetnikovega doma so se pomikale vojaške enote. Zakonca sta se odselila v Avstrijo, slikar pa je tri leta kasneje umrl v njegovem domačem St. Pöltnu, kjer si je sodil sam. Njegove številne slike, ki jih je ustvaril v Bohinju, so se porazgubile kdo ve kam.

Secesijski slikar Ernst Stöhr je dve desetletji ustvarjal v Bohinju. FOTO: Artvee.com

V Bohinju skoraj nihče več ne pozna te žalostne zgodbe. Vile Stöhr ni več, slikar in njegova žena sta po drugi svetovni vojni zaradi avstrijskega rodu morala utoniti v pozabo. A peščica domačinov pod okriljem Turizma Bohinj se je povezala z Narodno galerijo in zdaj skupaj iščejo izgubljeni del svoje zgodovine. Zamolčanega in izgubljenega slikarja bi radi vrnili v Bohinj.

Na pomoč so pozvali tudi javnost: »Potrebujemo vašo pomoč! Iščemo dela Ernsta Stöhra. Njegov opus na Slovenskem do zdaj še ni bil predstavljen, zato se obračamo na javnost, na vse lastnike Stöhrovih slik, risb in grafik, da nam pomagate najti njegova dela,« poziva na pomoč Narodna galerija, ki bo pripravila obsežno razstavo slikarja, čigar dela so razstavljena v največjih dunajskih galerijah. Še največ jih je ob slikah Klimta, Schieleja in Kokoschke v Leopold Muzeju. Med njimi je tudi njegova najbolj znana slika Par ob jezeru, ki je nastala prav v Bohinju, na njej pa naj bi bila upodobljena slikar in njegova žena.

»Že dolgo smo razmišljali, kako bi tega znamenitega slikarja pripeljali nazaj v Bohinj,« pravi Bojan Traven, predsednik Krajevne skupnosti Stara Fužina in član skupine domačinov, ki se trudi, da bi umetnika spet povezali z Bohinjem.

Njegova najbollj znana slika je Par ob Bohinjskem jezeru. FOTO: Leopold Museum

Vila je izginila, njegova ljubezenska zgodba utonila v pozabo, sledi so vodile na Japonsko.

Slika iz Tokia

Kako daleč od Bohinja se skrivajo sledi izgubljene zgodbe, dokazuje nenavadno odkritje. Domačinka Marija Cvetek, ki je že večkrat opozorila na žalostno usodo Stöhrove vile, je v Nemčiji našla umetnikovo sorodnico, njegovo praprapranečakinjo, h kateri se je nato odpravil zgodovinar in raziskovalec lokalne arheologije in kulturne dediščine Bohinja Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj. Obisk jih je pripeljal še do sorodnikov v Tokiu, od koder so jim poslali fotografije slike iz njihove zasebne zbirke.

»Pogledal sem sliko in takoj ugotovil, da je nastala sredi naše vasi, v Stari Fužini, kjer se od takrat očitno sploh ni veliko spremenilo,« pripoveduje Traven in napove, da za prihodnje leto v Stari Fužini načrtujejo panojsko razstavo, poleg tega bodo po Bohinju označili lokacije, kjer so nastale posamezne slike, in tam postavili table s slikarjevimi slikami, da bodo obiskovalci lahko primerjali umetnikove poglede z današnjo podobo Bohinja.

Slika Stare Fužine je pri slikarjevih sorodnikih v Tokiu. FOTO: Bojan Traven

Lokacija, kjer je nastala slika. FOTO: Bojan Traven

Lahko pomagate? V Narodni galeriji in na Turizmu Bohinj prosijo za pomoč. Če ima kdo v domači zbirki kakšno umetnino Ernsta Stöhra, prosijo, da jim to sporoči na naslov: Narodna galerija, Puharjeva 9, 1000 Ljubljana, telefon: +386 (0)1 24 15 409 ali na e-naslov: bernarda_stenovec@ng-slo.si.

Klimtov sopotnik

Stöhrovo vilo na Koku so porušili in postavili dom za uslužbence MNZ. FOTO: Wikimedia Commons, Javna Domena

Stöhr se je rodil leta 1860 v St. Pöltnu in študiral na Dunaju, kjer se je s skupino umetnikov uprl akademskim pravilom, ki so jih omejevala. Leta 1897 je postal eden od ustanovnih članov Dunajske secesije, gibanja, ki je želelo prekiniti s konservativno umetnostjo in poiskati nove načine umetniškega izražanja. Med njegovimi slikarskimi sopotniki je bil tudi Gustav Klimt.

V Bohinj ga je z Dunaja zvabila njegova sestrična Friederike Tirmann - Fritzi, ki je vodila današnji hotel Jezero, ki je bil sploh prvi v Bohinju. Sprva se je imenoval hotel Turist in nato hotel Sant Johan ali po slovensko Šent Janez. Najprej je slikar prišel v Bohinj na oddih, nato sta se zaljubila in se leta 1898 poročila. A umetnika je očarala tudi bohinjska narava in kmalu sta začela graditi trajnejše bivališče od hotelskega – vilo v secesijskem slogu s slikarskim ateljejem na skali nad jezerom.

Ernst Stöhr je v Bohinju slikal krajine, zimske prizore, nočne podobe in grafike, rad se je družil z domačini. Njegov atelje je bil mednarodno stičišče umetnikov in kulturnikov, zakonca pa sta prispevala tudi k razvoju bohinjskega turizma. Stöhr je za hotel svoje žene oblikoval prvi turistični prospekt Bohinja.

Vile ni več

Po drugi svetovni vojni je bila Stöhrova vila zaplenjena in je prešla v last Ministrstva za notranje zadeve. V njej so si uredili počitniški dom. Izvirno vilo so leta 2008 porušili, čeprav je bila vpisana v Register kulturne dediščine in kot takšna zaščitena. Namesto nje so zgradili nov počitniški dom za uslužbence notranjega ministrstva.

Njegovo delo je tudi Noč v mesečini. FOTO: Artvee.com

Še ena Noč v mesečini je nastala 1906. FOTO: Wikimedia Commons, Javna Domena

Ob rušenju leta 2008 je Marija Cvetek javno opozorila na žalostno usodo zamolčanih zakoncev in njune vile: »Človek skoraj ne more verjeti, da so zares porušili znamenito Stöhrovo ob Bohinjskem jezeru. In povrhu gre tu hkrati še za najobčutljivejši del Triglavskega narodnega parka! Upravičena so tudi mnenja, da gre za dvojna merila varuhov kulturne dediščine. Že po prvi svetovni vojni je bil pri nas akademski slikar Ernst Stöhr zamolčan, po drugi pa sta morala utoniti v pozabo oba zakonca, ambasadorja Bohinja in pobudnika bohinjskega turizma ter vsestranske kulturne ustvarjalnosti. Oba spomenika stavbarske kulturne dediščine, hotel in vila, sta doživela podobno žalostno usodo,« je dejala za Gorenjski glas.

Predvojni hotel Sant Johan je prav tako doletela žalostna usoda. FOTO: Wikimedia Commons, Javna Domena

Umetnikove vile ni več, njegove slike pa so v muzejih in zasebnih zbirkah po vsem svetu. Če jih bosta Narodna galerija in Turizem Bohinj s pomočjo Slovenk in Slovencev našla vsaj nekaj, bo Bohinj dobil nazaj del zgodbe, ki je predolgo ostala pozabljena.