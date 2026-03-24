GNEČA NA BENCINSKIH ČRPALKAH

Žan udaril po Slovencih: »Meni je vseeno, ali je bencin evro štirideset ali dva evra pa pol« (VIDEO)

Medtem ko se na slovenskih črpalkah ob napovedih podražitev vijejo dolge kolone, je opozoril na nesorazmerje med čakanjem in dejanskim prihrankom.
Žan Glavan. FOTO: Posnetek Zaslona
K. G.
 24. 3. 2026 | 17:15
V Sloveniji se ob napovedih sprememb cen goriv redno pojavlja povečano povpraševanje in daljše čakalne vrste na bencinskih servisih. Dogajanje je povezano tudi z vplivom vojne na mednarodne trge nafte, kar vpliva na nabavne cene in posledično na maloprodajne cene goriv. Kljub zagotovilom o stabilni oskrbi se velik del voznikov odloča za točenje goriva še pred podražitvami.

Takšno situacijo prikazuje tudi video, ki ga je na TikToku objavil Žan Glavan. »Pač, kar se pa v naši državi dogaja, to je pa en poraz. Zdaj sem hotel iti na Viču natankat Porscheja lepo. V glavnem, nisem mogel, ker je vrsta, stoji folk do pol Tržaške. Sem pač šel tu na avtocesto.« Ob tem je dodal tudi svoje stališče do cen goriva in ravnanja voznikov: »Ker meni je vseeno, pač, a je bencin evro štirideset ali pa dva evra pa pol. Jaz res ne razumem ljudi, da se jim da tam čakat, zdaj pa prišparajo pol ne vem, par evrov, ne vem, pač žalostno iskreno.«

Razmere na trgu goriv tako ostajajo nestabilne, kar se odraža tako v cenah kot tudi v oskrbi po državi. Medtem ko so se cene na avtocestnih servisih po sprostitvi marž občutno zvišale, ponekod celo nad dva evra za liter dizelskega goriva, se v notranjosti države še vedno pojavljajo motnje pri dobavi in občasno pomanjkanje goriva.

Trgovci ob tem poudarjajo, da goriva na ravni države ne primanjkuje, temveč gre predvsem za logistične in distribucijske težave, ki jih dodatno zaostruje povečan pritisk kupcev. Po njihovih napovedih naj bi se razmere postopoma umirjale, vendar popolna normalizacija ne bo takojšnja. Voznikom zato priporočajo premišljeno ravnanje in spremljanje razpoložljivosti goriva pred potjo, saj se lahko stanje od lokacije do lokacije hitro spreminja.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
17:22
Novice  |  Kronika  |  Doma
NESREČA

Nekdanjo ministrico Andrejo Katič zbil na prehodu za pešce: »Gospa, saj sem vam zvonil že pred križiščem«

V Ljubljani se je zgodila prometna nesreča, v kateri je bila udeležena nekdanja ministrica Andreja Katič. Po njenih besedah jo je na prehodu za pešce zbil voznik električnega skiroja.
24. 3. 2026 | 17:22
17:15
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNA MODROST

To so skrivnosti zavesti, ki spreminjajo svet, razkriva jih ta znani guru

Vesolje ne razume besed, ampak občutke. Ni več dovolj, da nekaj mislimo, to moramo tudi čutiti.
24. 3. 2026 | 17:15
17:15
Novice  |  Slovenija
GNEČA NA BENCINSKIH ČRPALKAH

Žan udaril po Slovencih: »Meni je vseeno, ali je bencin evro štirideset ali dva evra pa pol« (VIDEO)

Medtem ko se na slovenskih črpalkah ob napovedih podražitev vijejo dolge kolone, je opozoril na nesorazmerje med čakanjem in dejanskim prihrankom.
24. 3. 2026 | 17:15
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
REKREACIJA

Spomladi naredimo največ napak

Hitenje, slaba oprema, preveč asfalta in premalo počitka
Janez Kušar24. 3. 2026 | 17:00
17:00
Bulvar  |  Suzy
MODROST

Sprostite … Negativne vzorce (Suzy)

Opazujte, kako odprtost nadomešča navlako v vašem življenju – in to zapišite, predlaga ameriška intuitivna gurujka Penney Peirce.
24. 3. 2026 | 17:00
16:54
Novice  |  Svet
V BELGIJI

Kaos v srcu Evrope: na ulici vojska, prebivalci v strahu (FOTO)

Belgijske oblasti so se za napotitev vojske v večja mesta odločili po več antisemitskih napadih v regiji.
24. 3. 2026 | 16:54

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
Promo
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUPOVANJE

Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
23. 3. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Kaj morate vedeti, preden zavarujete avto?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

To je kuhinja, o kateri ste že dolgo sanjali

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Večina Slovencev tega ne ve: koliko beljakovin res potrebujemo

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Novigrad: prestižno bivanje na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBOZDRAVSTVO PRIHODNOSTI

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 16:29
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Država viša obresti: je to zdaj najbolj varna naložba?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
18. 3. 2026 | 16:43
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Lep, miren in pametno zasnovan dom za sodobno življenje

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Slovenske novice19. 3. 2026 | 15:34
