Žan udaril po Slovencih: »Meni je vseeno, ali je bencin evro štirideset ali dva evra pa pol« (VIDEO)

V Sloveniji se ob napovedih sprememb cen goriv redno pojavlja povečano povpraševanje in daljše čakalne vrste na bencinskih servisih. Dogajanje je povezano tudi z vplivom vojne na mednarodne trge nafte, kar vpliva na nabavne cene in posledično na maloprodajne cene goriv. Kljub zagotovilom o stabilni oskrbi se velik del voznikov odloča za točenje goriva še pred podražitvami.

Takšno situacijo prikazuje tudi video, ki ga je na TikToku objavil Žan Glavan. »Pač, kar se pa v naši državi dogaja, to je pa en poraz. Zdaj sem hotel iti na Viču natankat Porscheja lepo. V glavnem, nisem mogel, ker je vrsta, stoji folk do pol Tržaške. Sem pač šel tu na avtocesto.« Ob tem je dodal tudi svoje stališče do cen goriva in ravnanja voznikov: »Ker meni je vseeno, pač, a je bencin evro štirideset ali pa dva evra pa pol. Jaz res ne razumem ljudi, da se jim da tam čakat, zdaj pa prišparajo pol ne vem, par evrov, ne vem, pač žalostno iskreno.«

Razmere na trgu goriv tako ostajajo nestabilne, kar se odraža tako v cenah kot tudi v oskrbi po državi. Medtem ko so se cene na avtocestnih servisih po sprostitvi marž občutno zvišale, ponekod celo nad dva evra za liter dizelskega goriva, se v notranjosti države še vedno pojavljajo motnje pri dobavi in občasno pomanjkanje goriva.

Trgovci ob tem poudarjajo, da goriva na ravni države ne primanjkuje, temveč gre predvsem za logistične in distribucijske težave, ki jih dodatno zaostruje povečan pritisk kupcev. Po njihovih napovedih naj bi se razmere postopoma umirjale, vendar popolna normalizacija ne bo takojšnja. Voznikom zato priporočajo premišljeno ravnanje in spremljanje razpoložljivosti goriva pred potjo, saj se lahko stanje od lokacije do lokacije hitro spreminja.