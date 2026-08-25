Zanimanje za električne avtomobile med Slovenci rekordno

Električni pogon bi v primeru nakupa avtomobila v drugem četrtletju med možne izbire vključilo 21,4 odstotka Slovencev, kar je 6,7 odstotne točke več kot v prvem četrtletju in največ doslej, je pokazala raziskava Valicona za družbo Autobrief. Največ vprašanih bi bilo za avtomobil pripravljenih plačati med 10.000 in 20.000 evri.

Rabljen avtomobil bi v drugem četrtletju izbralo 65,3 odstotka anketirancev, za novega pa bi se jih odločilo 34,7 odstotka, so raziskavo v sporočilu za javnost povzeli v družbi Autobrief. Pri vprašanju, med katerimi tipi goriva bi izbirali, če bi se odločali o nakupu avtomobila, je bencin navedlo 56,5 odstotka vprašanih (v prvem četrtletju 58,7 odstotka), dizel 31,7 odstotka (v prvem četrtletju 32,7 odstotka). Hibridni pogon bi med možne izbire vključilo 37,7 odstotka vprašanih (v prvem četrtletju 26,2 odstotka), električni pogon pa 21,4 odstotka (v prvem četrtletju 14,7 odstotka).

Največ vprašanih bi bilo za avtomobil pripravljenih plačati med 10.000 in 20.000 evri.

Glede na obliko vozila so v drugem četrtletju prevladovala (športna in mestna) terenska vozila, ki bi jih med možne izbire vključilo 32,3 odstotka vprašanih. Karavansko različico je kot eno od možnosti navedlo 28,7 odstotka anketirancev, enoprostorsko 23,3 odstotka, limuzino 26,1 odstotka, kombilimuzino pa 16,6 odstotka.

Nekoliko previdnejši

Prodaja električnih avtomobilov v Sloveniji je v zagonu. FOTO: Getty Images

Največji delež vprašanih (34,5 odstotka) bi bilo za avtomobil pripravljenih plačati med 10.000 in 20.000 evri. Sledi razpon med 20.000 in 30.000 evri, ki ga je navedlo 25,9 odstotka vprašanih. »Trend kaže, da so slovenski kupci po rekordno visokih pričakovanjih v prvem četrtletju v drugem četrtletju spet nekoliko previdnejši pri načrtovanju proračuna za nakup vozila,« so navedli v družbi Autobrief.​ Valicon je raziskavo izvedel v drugem četrtletju na vzorcu več kot 500 oseb. Družba Autobrief upravlja platformo, namenjeno trgovcem z vozili. Kot so pojasnili v družbi, jim želijo na enem mestu zagotoviti vse storitve, povezane z nakupi in prodajo vozil. Na platformi je po njihovih navedbah vsak dan na voljo več kot 7500 dražb vozil iz več kot 27 evropskih držav, platformo pa uporablja več kot 400 avtohiš v regiji.

Na rast zanimanja za električna vozila kaže tudi nedavno objavljen podatek ministrstva za infrastrukturo in energetiko, da je skupna višina subvencij, za katere so na Borzenu zaprosili kupci električnih vozil, presegla razpisana sredstva. Javni poziv sicer zaenkrat še ostaja odprt. Nadaljnje financiranje subvencij za električna vozila bo po njihovih navedbah odvisno predvsem od sprejetja novega odloka o programu porabe sredstev podnebnega sklada, ki ga bo vlada predvidoma obravnavala letos jeseni.

Zapišimo še, da se je v svetu prodaja električnih tovornih vozil in avtobusov lani v primerjavi z letom prej povečala za 86 odstotkov, je pokazala raziskava Mednarodnega sveta za čisti promet (ICCT). Glavni dejavnik rasti je bila prodaja električnih tovornjakov na Kitajskem, je podatke povzela nemška tiskovna agencija dpa. Kitajska je po izsledkih raziskave lani poskrbela za skoraj 90 odstotkov svetovne prodaje električnih tovornjakov in avtobusov. Skoraj 30 odstotkov težkih tovornjakov, ki so jih lani prodali v tej državi, je bilo popolnoma električnih. K temu so prispevale cenejše baterije in državne subvencije. Povpraševanje se je lani povečalo tudi na drugih glavnih trgih: EU, Indija, Brazilija in Združeno kraljestvo so zabeležili dvomestne stopnje rasti, predvsem zaradi širitve voznega parka električnih avtobusov. Električni avtobusi so lani predstavljali 17 odstotkov vse prodaje avtobusov na globalni ravni. EU je bila na prvem mestu s približno 9800 prodanimi električnimi avtobusi, sledila ji je Indija s približno 5000 prodanimi.