Zanimive številke v zvezi s šolo, ki jih marsikdo ne pozna

Šolski zvonec je danes spet zazvonil za približno 280.000 učencev in dijakov in bo zvonil vse do 24. junija, ko se bo končal pouk v tem šolskem letu. Do takrat pa bo treba zgodaj vstajati, brati, računati in še marsikaj.

V šolskem letu 2025/26 je bilo v redni in prilagojeni osnovnošolski program vključenih 192.915 učencev. Prag prvega razreda osnovne šole je prvič prestopilo 19.885 otrok, najmanj v zadnjih trinajstih letih. V srednješolsko izobraževanje je bilo vključenih 86.624 dijakov, njihovo število narašča že šesto leto zapored. Največ fantov se je v minulem šolskem letu zanimalo za tehniko in računalništvo, največ deklet pa za zdravstvo in osebne storitve. Po podatkih Statističnega urada RS (Surs) je leta 1957 tretjina otrok od prvega do četrtega razreda vstajala med 6.45 in 7.15. Njihov najljubši predmet je bilo računstvo, najljubša knjiga pa Sneguljčica.

Sicer pa je Šolska ulica najpogostejše ulično ime v Sloveniji – imamo jih 52. Na začetku letošnjega leta je na njih živelo 4181 prebivalcev. V državi je tudi šest Šolskih cest, šest Šolskih poti, eno Šolsko naselje in tri Dijaške ulice, pravijo na Sursu. Na začetku leta je priimek Šola nosilo 10 prebivalcev Slovenije, Šolar 483, Dijak pa 105. Največ Šolarjev in Dijakov živi v gorenjski statistični regiji. 1. septembra bo rojstni dan praznovalo 6076 prebivalcev Slovenije, med njimi 55 prvošolcev. Želimo vam vse najboljše! Da boste čim laže zakorakali v novo šolsko leto, smo za vas pripravili reševanje labirinta, s katerim boste krepili kognitivne, motorične sposobnosti, pa še pobarvanko, ki pomirja in sprošča.