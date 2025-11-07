Zaostrene razmere: po vsej državi že v naslednjih dneh kolone vojaških vozil

Danes se v Sloveniji začenja novo poglavje na področju varnosti. Vlada je z aktivacijo 37. člena Zakona o obrambi omogočila, da se pripadniki Slovenske vojske pridružijo policiji pri širšem varovanju državne meje.

Le nekaj ur po tem ukrepu pa je iz Slovenske vojske prišla še nova novica: vojaki se v prihodnjih dneh odpravljajo na obsežno vojaško vajo Jesen 2025, s katero bodo preverjali svojo pripravljenost za delovanje v času povečanih varnostnih zahtev.

Med 10. in 14. novembrom bodo vojaki po vsej državi urili postopke, potrebne za delovanje v razmerah zaostrenih varnostnih razmer v mednarodnem okolju, so sporočili z obrambnega ministrstva.

Glavni cilj vaje Jesen 2025 je preveriti postopke načrtovanja, priprav in vodenja delovanja Slovenske vojske ob morebitnem zaostrovanju varnostnih razmer v mednarodnem prostoru.

Povečan promet vojaških vozil

V času vaje bo na slovenskih cestah povečan promet vojaških vozil, predvsem na koridorjih mobilnosti v smereh proti Novemu mestu in Brežicam.

Med ključnimi točkami bosta Vojašnica Franca Uršiča v Novem mestu in Vojašnica Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki.

Povečan promet, ki po navedbah vojske ne bo bistveno vplival na pretočnost cest, se pričakuje predvsem 11. in 12. novembra, ko bodo kolone vojaških vozil potekale proti Cerkljam ob Krki, ter v obratni smeri v večernih urah 12. novembra.

Slovenska vojska se državljanom zahvaljuje za razumevanje.

Povezava z Natom

Vaja Jesen 2025 se umešča tudi v širši okvir zavezništva Nato. Voditelji držav članic so na vrhu v Madridu potrdili nov model sil (New Nato Force Model), ki podpira tri temeljne naloge zavezništva: odvračanje in obrambo, preprečevanje ter obvladovanje kriz ter sodelovanje na področju varnosti.

Slovenska vojska del svojih t. i. deklariranih sil prispeva v ta nov model. Te sile so v visoki stopnji pripravljenosti in se lahko v kratkem času razporedijo za izvajanje širokega spektra nalog. Del teh sil tvorita kontingenta Slovenske vojske, ki trenutno opravljata naloge v mednarodnih operacijah v Latviji in na Slovaškem, del pa ostaja doma v ustrezni stopnji pripravljenosti, so zapisali v Slovenski vojski.

Vaja je opredeljena v Načrtu vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2025, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije 30. januarja 2025.