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PROTOKOL RS

Zaplet pred sredino državno proslavo! Ukom poslal nova, popravljena, vabila

Protokol RS je poslal novo vabilo na državno proslavo brez navodil o praporjih. Veteranske organizacije bodo na državni proslavi ob dnevu državnosti sodelovale s praporji. Ob tem pa opozarjajo, da navodilo organizatorjev neupravičeno izključuje nekatera veteranska in domoljubna društva, zato ga javno obsojajo.
Praporščaki med državno proslavo. FOTO: Uroš Hočevar, Delo
Praporščaki med državno proslavo. FOTO: Uroš Hočevar, Delo
STA, N. Č.
 23. 6. 2026 | 12:49
3:04
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Protokol RS je veteranskim organizacijam poslal novo vabilo na osrednjo proslavo ob dnevu državnosti, je za STA povedal v. d. direktorja Urada vlade za komuniciranje (Ukom) Sebastjan Jeretič. »Zaželeni so vsi praporiji,« je poudaril. Udeležbo so zaradi spremembe vabila potrdili v Društvu TIGR Primorske. Ob tem so jasni, da jih nobeno sprenevedanje o prepovedi sodelovanja praporov in zastav brez državnega grba ne bo prepričalo, da ne bi spoštovali Maistrovih borcev, tigrovcev ter partizanskega boja proti fašizmu in nacizmu.

Novo vabilo je brez zahteve, da morajo imeti praporji ali zastave na vrhu droga grb Republike Slovenije, zato se bodo proslave udeležili, je za STA povedal predsednik Društva TIGR Primorske Gorazd Humar. Na vrhu droga ima društvo sicer lipo. Menijo, da so z zahtevo posegli v pravico domoljubnih in zgodovinsko uveljavljenih organizacij do udeležbe na državnih slovesnostih.

Odgovor Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja (ZZB NOB Slovenije), ki ima na vrhu droga zvezdo, ali se bodo udeležili proslave, pa STA še čaka.

Nekateri imajo na vrhu grb lipe, drugi zvezde, tretji slovenski grb. FOTO: Jože Suhadolnik Suhadolnik, Delo
Nekateri imajo na vrhu grb lipe, drugi zvezde, tretji slovenski grb. FOTO: Jože Suhadolnik Suhadolnik, Delo

Obe združenji sta namreč v ponedeljek sporočili, da jih na proslavo zaradi zahteve v vabilu ne bo. Danes pa sta še pred novim vabilom udeležbo na proslavi potrdili Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever.

Jeretič sicer obžaluje, da je prišlo do zapleta. Kot je dejal, je »mogoče prišlo do komunikacijskega šuma tudi zaradi nezaupanja«. Priznava pa morda nerodnost »z naše strani«. Kot je dejal, gre za prvi večji dogodek, odkar je na položaju.

Želi si, da se na ta praznik pokaže, da imamo, navkljub vsem razlikam, eno državo. Kot je povedal, »bomo to tudi na tej proslavi pokazali, s tem, da so vsi, ne glede na razlike, vabljeni«.

»Razumem, da je na eni strani pričakovanje, da so na državni proslavi državni simboli. Hkrati pa razumem organizacije, katerih identiteta temelji na drugih simbolih, zato ker segajo v zgodovino pred samostojno državo. Segajo tudi onstran meja naše države,« je še povedal.

Predsednik koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve Jelko Kacin je v ponedeljek pojasnil, da so praporji »zelo zaželeni na tej slovesnosti«. Predsednica republike Nataša Pirc Musar pa je na predsednika vlade Janeza Janšo naslovila pismo, v katerem ga je pozvala, naj odločitev o selektivnem vabljenju praporščakov in zastavonoš spremeni.

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