Obetajo se zapore v prestolnici na Barjanski in Čerinovi – poglejte obvoze

V Ljubljani so v teh dneh vzpostavljene večje prometne omejitve na Barjanski cesti in Čerinovi ulici, ki skupaj z že sicer gostim prometom povzročajo dodatne obremenitve na mestnem cestnem omrežju. Po podatkih Mestne občine Ljubljana bo zaradi obnovitvenih del na Barjanski cesti promet že v prihodnjih dneh oviran, v soboto, 18. aprila 2026, pa bo cesta popolnoma zaprta na odseku med Cesto v Mestni log in Cesto dveh cesarjev. Za lokalni promet bo dostop do objektov omogočen iz severne strani, in sicer na delu med Cesto v Mestni log in Barjansko 80, obvoz pa bo urejen po Kopačevi, Opekarski, Poti na Rakovo jelšo in Cesti dveh cesarjev.

Sočasno bo zaradi urejanja kanalizacije zaprta tudi Čerinova ulica. Zapora bo začela veljati 17. aprila po jutranji prometni konici in bo trajala do predvidoma 18. aprila 2026. Obvoz bo v tem času potekal po Ulici 7. septembra, Dunajski cesti in območju Ježice, po isti trasi pa bodo preusmerjeni tudi mestni avtobusi LPP.

Najbolj obremenjeni so odseki zahodne in južne obvoznice

Po podatkih sistema Promet.si so razmere na ljubljanskem cestnem omrežju trenutno goste, z občasnimi zastoji predvsem na ljubljanski obvoznici in vpadnicah proti centru mesta. Najbolj obremenjeni so odseki zahodne in južne obvoznice, kjer se promet zgošča med Kozarjami, Kosezami, Šentvidom in Barjem, ter vpadnice iz smeri Brezovice, Vrhnike in Škofljice. Povečan promet je zaznati tudi na Dunajski cesti v smeri proti središču mesta.

Prometne razmere se v jutranjih in popoldanskih konicah dodatno poslabšajo zaradi kombinacije gostega vsakodnevnega prometa in več vzporednih cestnih del, ki vozila preusmerjajo na alternativne mestne poti. Posledično so na več odsekih obvoznice in vpadnic že prisotne kolone ter upočasnjen promet, kar vpliva tudi na pretočnost lokalnih ulic v širšem območju Ljubljane.