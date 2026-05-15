Zapornik udaril po cenah v celjski kantini: salama čez rok, dragi proteini in računi šele na zahtevo?

V Facebookovi skupini Borba za pravičnost, za katero naj bi stal zapornik, obsojen na 25 let zapora, so se znova pojavile ostre navedbe o razmerah za zapahi. Moški, ki se je v preteklosti že večkrat pritožil nad življenjem v zaporu, je tokrat prst uperil v kantino v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje (ZPMZKZ Celje). Zmotili so ga cene, plačljive vrečke, domnevno izdajanje računov šele na zahtevo, najbolj pa to, da naj bi v kantini prodajali tudi izdelke s pretečenim rokom uporabe.

V zapisu je navedel, da naj bi bila v prodaji salama z več dni pretečenim rokom, prodajalke pa naj bi mu po njegovih besedah dejale, da je še vedno dobra. Opozoril je tudi na vrečke, ki naj bi bile nekoč brezplačne, zdaj pa naj bi stale 35 centov. Razjezile so ga tudi cene posameznih izdelkov. Krema za roke naj ne bi bila cenejša od desetih evrov, štirje kilogrami proteinskih dodatkov naj bi v zaporu stali 170 evrov, zunaj pa okoli 50 evrov. Kemični svinčnik naj bi enkrat stal dva, drugič tri evre. Izpostavil je tudi konzerve tunine, na katerih naj bi pisalo »3 + 1 gratis«, v zaporu pa naj bi se po njegovih navedbah vse konzerve računale po kosu. Trdi še, da kupec računa pogosto ne prejme, razen če ga izrecno zahteva. Pristojne je pozval, naj kantino obiščejo nenapovedano.

Cenik osnovnih potrebščin, vezanih na pogodbo med Gm plus, d. o. o, in ZPMZKZ Celje FOTO: SN

Določena osnovna živila smo se ob pogodbi zavezali prodajati po dogovorjenih cenah, v običajnih trgovinah pa so zdaj že precej dražja.

Izdelke redno nadzorujejo

Za pojasnila smo se obrnili na Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (Ursiks) in na kantino oziroma najemnika prostora GM PLUS, D. O. O., PE Kantina Oštirka iz Celja. Na upravi poudarjajo, da so prehrambni izdelki v zavodski prodajalni zaradi varnosti in zdravja zaprtih oseb redno nadzorovani. »Nadzor nad roki uporabe izvajajo tako prodajalci v zavodski prodajalni kot tudi skrbnik pogodbe na strani zavoda,« so zapisali. Če se posameznemu izdelku približuje iztek roka, prodajalce na to opozorijo, izdelek pa se mora pred iztekom umakniti iz prodaje.

Tudi v kantini očitke zavračajo. Pravijo, da roke uporabe redno preverjajo, občasno pa nadzor opravi tudi skrbnik pogodbe s strani zavoda. Priznavajo, da se je v času njihovega delovanja v kantini, torej od decembra 2024, »mogoče res dvakrat zgodilo, da se je rok uporabe spregledal«. Po njihovih besedah pri tem »ni šlo za goljufijo, ampak za človeško napako, ob ugotovitvi pa smo zaporniku brez nadaljnjega zamenjali artikel ali mu vrnili kupnino,« so pojasnili. Dodali so, da je prostor velik približno devet kvadratnih metrov, zato večjih zalog nimajo. Izdelke naj bi nabavljali sproti, zato roki uporabe teh načeloma niti niso pretečeni.

Nekaterim zapornikom se zdijo proteini predragi. FOTO: Jože Suhadolnik

1,34 evra je 100 gramov kave v zaporu, evro več na svobodi.

Pod ceno za zlikovce?

Največ prahu pa dvigujejo cene za rešetkami. Uprava pojasnjuje, da so določene v ceniku, ki je del ponudbenega predračuna v okviru pogodbe o najemu poslovnih prostorov za prodajo artiklov zaprtim osebam. Spreminjajo se lahko z rastjo indeksa cen življenjskih potrebščin. Najemnik mora po navedbah uprave cene oblikovati po načelu poštene konkurence, zato morajo biti primerljive z običajnimi tržnimi cenami zunaj zapora. Ustreznost cen nadzira skrbnik pogodbe na strani zavoda.

Iz ponudbenega predračuna osnovnih potrebščin, ki so nam ga posredovali iz kantine in je datiran v november 2024, je razvidno, da 100 gramov kave barcaffe stane 1,34 evra, kilogram belega sladkorja 0,97 evra, liter sadnega sirupa 2,18, pol litra kokakole 0,75 evra, pol litra vode 0,24, liter mleka 0,80, 100 gramov kokošje paštete 0,90, jetrna pašteta 0,73, 120 gramov tunine rio mare 1,96 evra, pol kg skute 2,45 evra, 10 rolic toaletnega papirja 2,04, liter sadnega soka pa 0,84 evra.

Nakupi zaprtih oseb potekajo pod nadzorom pravosodnih policistov. FOTO: Jože Suhadolnik

Že na prvi pogled je jasno, da so cene osnovnih živil nižje v primerjavi s tistimi, ki jih poznamo državljani na prostosti. »Določena osnovna živila smo se ob pogodbi (november 2024) zavezali prodajati po dogovorjenih cenah, v običajnih trgovinah pa so zdaj že precej dražja in jih pravzaprav prodajamo pod ceno.«

Pri tem v kantini poudarjajo, da »določeni zaporniki individualno naročajo specifične izdelke (zapornik omenja proteine, kremo za roke ..., op. p.), ki so lahko dražji od običajnih, a da tako drastičnih nihanj, kot jih omenja zapornik, ni. »Če bi šlo res za tako enormne razlike v cenah, kot se navaja, potem tega nihče ne bi kupil. Gre za specifične izdelke, ki si jih posamezniki naročijo, zato ne moremo mešati hrušk in jabolk.« Dodajajo, da se ne morejo primerjati z velikimi trgovci, ki kupujejo velike količine, medtem ko v kantini naročajo le nekaj kosov posameznega izdelka, včasih celo samo enega ali dva.

Račun za vsak nakup

Na očitek, da niso dosledni pri izdajanju računov, uprava odgovarja, da je pogodbena obveznost prodajalca, da zaprti osebi za vsak nakup izda račun. Navedb, da naj bi se računi izdajali zgolj na izrecno zahtevo kupca, ne morejo potrditi. Dodali so, da nakupi zaprtih oseb potekajo pod nadzorom pravosodnih policistov, območje izdajnega pulta zavodske prodajalne pa je videonadzorovano. To po njihovih navedbah omogoča dodaten nadzor nad prodajo in izdajanjem računov.

Celjski zapor FOTO: Jože Suhadolnik

Tudi v kantini so odločni. »Račun se izda vedno in vsakemu posebej,« pravijo. Med prodajo naj bi bil ves čas prisoten vsaj en varnostnik, kantina pa je pod kamerami. Trditev, da računov ne izdajajo oziroma da bi jih kasneje brisali, označujejo za absurdno. »V kantini poslujemo zgolj gotovinsko, zato se računi izdajajo v skladu z zakonom in predpisi davčne blagajne. To pomeni, da se račun, takoj ko je izdan, posreduje Fursu,« poudarjajo.

Na upravi pojasnjujejo, da delovanje zavodske prodajalne nadzira skrbnik pogodbe na strani zavoda. Ta večkrat na mesec preverja izpolnjevanje pogodbenih obveznosti najemnika, najmanj enkrat na mesec pa opravi tudi pregled ustreznosti prodaje artiklov in delovanja prodajalne. »V zadnjem letu pri izvedenih nadzorih nepravilnosti niso bile ugotovljene,« so zapisali.

Zapornik je namignil še, da naj bi bili inšpekcijski obiski napovedani vnaprej, zato naj bi bilo mogoče nepravilnosti pravočasno odpraviti. Na upravi odgovarjajo, da imajo inšpektorji po zakonu pravico opraviti nadzor brez predhodnega obvestila in ne glede na delovni čas.