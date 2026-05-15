  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SPLETNI BORCI ZA PRAVIČNOST

Zapornik udaril po cenah v celjski kantini: salama čez rok, dragi proteini in računi šele na zahtevo?

Spletni borci za pravičnost na muho vzeli prodajalno celjskega zapora. Motijo jih cene in poslovanje,
Območje izdajnega pulta zavodske prodajalne- je videonadzorovano. FOTO: Jože Suhadolnik

Območje izdajnega pulta zavodske prodajalne- je videonadzorovano. FOTO: Jože Suhadolnik

Cenik osnovnih potrebščin, vezanih na pogodbo med Gm plus, d. o. o, in ZPMZKZ Celje FOTO: SN

Cenik osnovnih potrebščin, vezanih na pogodbo med Gm plus, d. o. o, in ZPMZKZ Celje FOTO: SN

Nekaterim zapornikom se zdijo proteini predragi. FOTO: Jože Suhadolnik

Nekaterim zapornikom se zdijo proteini predragi. FOTO: Jože Suhadolnik

Nakupi zaprtih oseb potekajo pod nadzorom pravosodnih policistov. FOTO: Jože Suhadolnik

Nakupi zaprtih oseb potekajo pod nadzorom pravosodnih policistov. FOTO: Jože Suhadolnik

Celjski zapor FOTO: Jože Suhadolnik

Celjski zapor FOTO: Jože Suhadolnik

Območje izdajnega pulta zavodske prodajalne- je videonadzorovano. FOTO: Jože Suhadolnik
Cenik osnovnih potrebščin, vezanih na pogodbo med Gm plus, d. o. o, in ZPMZKZ Celje FOTO: SN
Nekaterim zapornikom se zdijo proteini predragi. FOTO: Jože Suhadolnik
Nakupi zaprtih oseb potekajo pod nadzorom pravosodnih policistov. FOTO: Jože Suhadolnik
Celjski zapor FOTO: Jože Suhadolnik
Nina Čakarić
 15. 5. 2026 | 07:09
 15. 5. 2026 | 07:16
7:13
A+A-

V Facebookovi skupini Borba za pravičnost, za katero naj bi stal zapornik, obsojen na 25 let zapora, so se znova pojavile ostre navedbe o razmerah za zapahi. Moški, ki se je v preteklosti že večkrat pritožil nad življenjem v zaporu, je tokrat prst uperil v kantino v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje (ZPMZKZ Celje). Zmotili so ga cene, plačljive vrečke, domnevno izdajanje računov šele na zahtevo, najbolj pa to, da naj bi v kantini prodajali tudi izdelke s pretečenim rokom uporabe.

V zapisu je navedel, da naj bi bila v prodaji salama z več dni pretečenim rokom, prodajalke pa naj bi mu po njegovih besedah dejale, da je še vedno dobra. Opozoril je tudi na vrečke, ki naj bi bile nekoč brezplačne, zdaj pa naj bi stale 35 centov. Razjezile so ga tudi cene posameznih izdelkov. Krema za roke naj ne bi bila cenejša od desetih evrov, štirje kilogrami proteinskih dodatkov naj bi v zaporu stali 170 evrov, zunaj pa okoli 50 evrov. Kemični svinčnik naj bi enkrat stal dva, drugič tri evre. Izpostavil je tudi konzerve tunine, na katerih naj bi pisalo »3 + 1 gratis«, v zaporu pa naj bi se po njegovih navedbah vse konzerve računale po kosu. Trdi še, da kupec računa pogosto ne prejme, razen če ga izrecno zahteva. Pristojne je pozval, naj kantino obiščejo nenapovedano.

Cenik osnovnih potrebščin, vezanih na pogodbo med Gm plus, d. o. o, in ZPMZKZ Celje FOTO: SN
Cenik osnovnih potrebščin, vezanih na pogodbo med Gm plus, d. o. o, in ZPMZKZ Celje FOTO: SN

Določena osnovna živila smo se ob pogodbi zavezali prodajati po dogovorjenih cenah, v običajnih trgovinah pa so zdaj že precej dražja.

Izdelke redno nadzorujejo

Za pojasnila smo se obrnili na Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (Ursiks) in na kantino oziroma najemnika prostora GM PLUS, D. O. O., PE Kantina Oštirka iz Celja. Na upravi poudarjajo, da so prehrambni izdelki v zavodski prodajalni zaradi varnosti in zdravja zaprtih oseb redno nadzorovani. »Nadzor nad roki uporabe izvajajo tako prodajalci v zavodski prodajalni kot tudi skrbnik pogodbe na strani zavoda,« so zapisali. Če se posameznemu izdelku približuje iztek roka, prodajalce na to opozorijo, izdelek pa se mora pred iztekom umakniti iz prodaje.

Tudi v kantini očitke zavračajo. Pravijo, da roke uporabe redno preverjajo, občasno pa nadzor opravi tudi skrbnik pogodbe s strani zavoda. Priznavajo, da se je v času njihovega delovanja v kantini, torej od decembra 2024, »mogoče res dvakrat zgodilo, da se je rok uporabe spregledal«. Po njihovih besedah pri tem »ni šlo za goljufijo, ampak za človeško napako, ob ugotovitvi pa smo zaporniku brez nadaljnjega zamenjali artikel ali mu vrnili kupnino,« so pojasnili. Dodali so, da je prostor velik približno devet kvadratnih metrov, zato večjih zalog nimajo. Izdelke naj bi nabavljali sproti, zato roki uporabe teh načeloma niti niso pretečeni.

Nekaterim zapornikom se zdijo proteini predragi. FOTO: Jože Suhadolnik
Nekaterim zapornikom se zdijo proteini predragi. FOTO: Jože Suhadolnik

1,34 evra je 100 gramov kave v zaporu, evro več na svobodi.

Pod ceno za zlikovce?

Največ prahu pa dvigujejo cene za rešetkami. Uprava pojasnjuje, da so določene v ceniku, ki je del ponudbenega predračuna v okviru pogodbe o najemu poslovnih prostorov za prodajo artiklov zaprtim osebam. Spreminjajo se lahko z rastjo indeksa cen življenjskih potrebščin. Najemnik mora po navedbah uprave cene oblikovati po načelu poštene konkurence, zato morajo biti primerljive z običajnimi tržnimi cenami zunaj zapora. Ustreznost cen nadzira skrbnik pogodbe na strani zavoda.

Iz ponudbenega predračuna osnovnih potrebščin, ki so nam ga posredovali iz kantine in je datiran v november 2024, je razvidno, da 100 gramov kave barcaffe stane 1,34 evra, kilogram belega sladkorja 0,97 evra, liter sadnega sirupa 2,18, pol litra kokakole 0,75 evra, pol litra vode 0,24, liter mleka 0,80, 100 gramov kokošje paštete 0,90, jetrna pašteta 0,73, 120 gramov tunine rio mare 1,96 evra, pol kg skute 2,45 evra, 10 rolic toaletnega papirja 2,04, liter sadnega soka pa 0,84 evra.

Nakupi zaprtih oseb potekajo pod nadzorom pravosodnih policistov. FOTO: Jože Suhadolnik
Nakupi zaprtih oseb potekajo pod nadzorom pravosodnih policistov. FOTO: Jože Suhadolnik

Že na prvi pogled je jasno, da so cene osnovnih živil nižje v primerjavi s tistimi, ki jih poznamo državljani na prostosti. »Določena osnovna živila smo se ob pogodbi (november 2024) zavezali prodajati po dogovorjenih cenah, v običajnih trgovinah pa so zdaj že precej dražja in jih pravzaprav prodajamo pod ceno.«

Pri tem v kantini poudarjajo, da »določeni zaporniki individualno naročajo specifične izdelke (zapornik omenja proteine, kremo za roke ..., op. p.), ki so lahko dražji od običajnih, a da tako drastičnih nihanj, kot jih omenja zapornik, ni. »Če bi šlo res za tako enormne razlike v cenah, kot se navaja, potem tega nihče ne bi kupil. Gre za specifične izdelke, ki si jih posamezniki naročijo, zato ne moremo mešati hrušk in jabolk.« Dodajajo, da se ne morejo primerjati z velikimi trgovci, ki kupujejo velike količine, medtem ko v kantini naročajo le nekaj kosov posameznega izdelka, včasih celo samo enega ali dva.

Račun za vsak nakup

Na očitek, da niso dosledni pri izdajanju računov, uprava odgovarja, da je pogodbena obveznost prodajalca, da zaprti osebi za vsak nakup izda račun. Navedb, da naj bi se računi izdajali zgolj na izrecno zahtevo kupca, ne morejo potrditi. Dodali so, da nakupi zaprtih oseb potekajo pod nadzorom pravosodnih policistov, območje izdajnega pulta zavodske prodajalne pa je videonadzorovano. To po njihovih navedbah omogoča dodaten nadzor nad prodajo in izdajanjem računov.

Celjski zapor FOTO: Jože Suhadolnik
Celjski zapor FOTO: Jože Suhadolnik

Tudi v kantini so odločni. »Račun se izda vedno in vsakemu posebej,« pravijo. Med prodajo naj bi bil ves čas prisoten vsaj en varnostnik, kantina pa je pod kamerami. Trditev, da računov ne izdajajo oziroma da bi jih kasneje brisali, označujejo za absurdno. »V kantini poslujemo zgolj gotovinsko, zato se računi izdajajo v skladu z zakonom in predpisi davčne blagajne. To pomeni, da se račun, takoj ko je izdan, posreduje Fursu,« poudarjajo.

Na upravi pojasnjujejo, da delovanje zavodske prodajalne nadzira skrbnik pogodbe na strani zavoda. Ta večkrat na mesec preverja izpolnjevanje pogodbenih obveznosti najemnika, najmanj enkrat na mesec pa opravi tudi pregled ustreznosti prodaje artiklov in delovanja prodajalne. »V zadnjem letu pri izvedenih nadzorih nepravilnosti niso bile ugotovljene,« so zapisali.

Zapornik je namignil še, da naj bi bili inšpekcijski obiski napovedani vnaprej, zato naj bi bilo mogoče nepravilnosti pravočasno odpraviti. Na upravi odgovarjajo, da imajo inšpektorji po zakonu pravico opraviti nadzor brez predhodnega obvestila in ne glede na delovni čas. 

Več iz teme

ZPMZKZ CeljezaporcenehranaGM plus d.o.o.cene živil
ZADNJE NOVICE
07:51
Bulvar  |  Zanimivosti
CENA ZA ZDAJ ŠE NI PRIMERNA ZA VSAK ŽEP

Robot kot iz filmov znanstvene fantastike je uporaben v gradbeništvu, gorskem reševanju in še kje

GD01 je videti kot človek ali pa kot prevozno sredstvo.
15. 5. 2026 | 07:51
07:42
Šport  |  Tekme
ŠUMARJI ZA ZGODOVINO IN ZA ZGLED

Aluminij 11. zmagovalec pokalnega tekmovanja v nogometu (FOTO)

Pogumno Brinje vse sile že usmerilo v bitko za 1. SNL.
Gorazd Nejedly15. 5. 2026 | 07:42
07:39
Novice  |  Slovenija
VREMENSKA FRONTA

Mokra Zofka prinaša padavine in nevihte: za del države tudi oranžno opozorilo

Popoldne se bodo padavine okrepile, možni so tudi nalivi, sunki vetra in udari strel.
15. 5. 2026 | 07:39
07:31
Premium
Novice  |  Slovenija
KAMNOLOM POD KONJIŠKO GORO

Miniranje namesto sanacije, na delu so inšpekcija, policija, občina in civilna iniciativa (FOTO)

Pol leta po poteku koncesije v kamnolomu Konjiška gora.
Tomica Šuljić15. 5. 2026 | 07:31
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Sočne makove kocke z višnjami, ki dišijo po starih časih

Makovo pecivo z višnjami navduši z mehkim biskvitom, nostalgičnim okusom in popolnim ravnovesjem med makom ter sadno kislino.
Odprta kuhinja15. 5. 2026 | 07:30
07:18
Novice  |  Slovenija
EDINSTVENA ZGODBA

Kraji najlepših čebelnjakov: takšne občine, kot je žirovniška, ni nikjer na svetu (FOTO)

Na vseh čebelnjakih bodo panjske končnice.
15. 5. 2026 | 07:18

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Kupiti ali prenoviti? Odgovor marsikoga neprijetno preseneti

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Nova doba povezanosti? Nekateri pravijo, da poti nazaj ni več

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Naslov odloča več, kot si mislite: preverite svojo možnost

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Skriti adut Jadrana: tukaj lahko oddihujete ceneje in bolj sproščeno

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Tiha evropska strategija, o kateri se govori vse glasneje

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Kaj razkrivajo podatki o motoristih?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Novost, ki olajša nakupovanje

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Zakaj nekateri danes plačujejo manj kot prej?

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki