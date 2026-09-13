Zaposlene v živalskem vrtu v zadnjem času najbolj navdušujejo Amba, Sayana in Taiga (FOTO)

SIBIRSKE TIGRICE

Glavni veterinar ZOO Ljubljana spregovoril o odraščanju sibirskih tigric ter o tem, zakaj se tigrov ne crklja.

»Slovenija ima že v imenu ljubezen, iz tega se da marsikaj sklepati,« nam dr. Pavel Kvapil, vodja veterinarske službe v ZOO Ljubljana, pojasni, kako ga je pot iz Češke privedla v Ljubljano. Njegova žena, Slovenka, je bila na izmenjavi na Češkem, spoznala sta se že na fakulteti. Nekaj časa sta skupaj delala v Pragi, potem pa sta se preselila v Slovenijo. »Za Čeha je Slovenija čudovita država. Predvsem narava, skoraj tako, kot da bi prišel v narodni park,« pove, nato pa se v smehu poigra še z dobro znanim stereotipom: »Zato tudi toliko Čehov srečujete v hribih.« »Ko si brez otrok, imaš veliko ...