Zaposleni v Vrtcu Škofja Loka ostro nad ravnateljico: »Dejstva so povsem drugačna ...«

V Vrtcu Škofja Loka še naprej vre. Po tem, ko je ravnateljica Janja Bogataj v petek, 12. 12. 2025, podala nepreklicno redno odpoved, so se z javnim pismom oglasili še zaposleni. Pod zapis, ki je poln ostrih besed in težkih očitkov, se je podpisalo 80 zaposlenih. Sporočilo je jasno: ne strinjajo se z izjavami, ki so se pojavile v javnosti, in vztrajajo, da »so dejstva povsem drugačna«.

Zaposleni že na začetku poudarijo, da želijo predstaviti svojo plat zgodbe, ker naj bi bile v javnosti objavljene informacije »napačne, zavajajoče in neprofesionalno predstavljene«. Dodajo: »Dejstva so povsem drugačna od tistih, ki jih poskuša prikazati vodstvo vrtca.« Najostreje zavračajo trditev ravnateljice, da naj bi bilo delovno okolje nevarno za otroke in zaposlene. Takšno izjavo označijo kot »neodgovorno, neutemeljeno in škoduje ugledu vrtca« ter poudarijo: »Tovrstna trditev ne temelji na nobenih dejstvih in jo zaposleni odločno zavračamo.« Ne strinjajo se niti z navedbami o »ogromno nesoglasij« v kolektivu. Pravijo, da odnosi ostajajo korektni in, da so pri svojem delu profesionalni, tako kot v preteklosti. Ob tem dodajajo, da težave po njihovem izvirajo drugje, »predvsem v odnosu trenutnega vodstva.«

Posebej odmevna je njihova navedba o komunikaciji. Pravijo, da si »velika večina strokovnih delavcev vrtca želi zamenjave oziroma novega vodstva«, saj jih »močno skrbi nivo komunikacije, ki je postal neposredno ponižujoč«. Dodajo še: »Več let smo bili deležni poniževalnega odnosa.« V pismu izpostavijo tudi odločitev ravnateljice glede sprehodov, kjer naj bi pomočnikom vzgojiteljev prepovedala sprehode z otroki brez spremstva vzgojiteljic in se pri tem sklicevala na zakonodajo. Zaposleni trdijo, da sklicevanje ni bilo pravilno in da so informacijo preverili tudi pri sindikalnem pravniku.

Kaj bo to pomenilo za prihodnost vrtca? Simbolična fotografija. FOTO: Jože Suhadolnik

»Nesprejemljiv odnos« do delavcev

Zgroženi so tudi »nad dejanji vodstva«, ko naj bi bila njihova sodelavka »brez pravih razlogov prisiljena podpisati odpoved«. In še: »Takšno komentiranje oziroma odnos do delavcev je nesprejemljivo in ga odločno zavračamo!«

Med očitki je tudi pomanjkljivo obveščanje zaposlenih. Navajajo: »Zaposleni namreč še do danes nismo bili uradno obveščeni o odstopu ene izmed pomočnic ravnateljice (A. B.).« Poleg tega opozarjajo, da naj bi zaposleni prejemali selektivno le določene dokumente, kar po njihovo kaže na »natančen in premišljen način ravnateljice pri posredovanju samo določenih informacij zaposlenim« ter »ustvarjanje nejasnosti« in poskus diskreditacije Sveta zavoda. Dotaknejo se tudi dogodkov 11. 12. 2025, ko bi moral imeti Svet zavoda sejo, a do nje po njihovih besedah ni prišlo. Zapišejo: »Sestanek NI bil kaotičen – kaotične so bile zgolj interpretacije takratnega vodstva.« Poudarijo tudi: »Prav tako ni prišlo do razprave o odstopu ravnateljice, ker sploh NI prišlo do seje, o kateri ravnateljica govori.«

Janja Bogataj. FOTO: Bor Slana/sta Delo

Ob koncu zahtevajo, da »se o razmerah v vrtcu javnost preneha zavajati.« In ostro dodajo: »Dejstva so jasna: težave NE izhajajo iz vrst zaposlenih, ampak iz neustrezne komunikacije in manipulativnega javnega nastopa (odhajajoče) ravnateljice Janje Bogataj.« Kot primer zadnjih odločitev vodstva navajajo tudi 12. 12. 2025, ko naj bi dve vzgojiteljici brez predhodnega dogovora dobili dodatne naloge zaradi odstopa pomočnice ravnateljice. Po njihovih besedah je bila »odločitev sprejeta enostransko in brez vnaprejšnje razprave o obsegu dela, odgovornostih«.

Pismo 80 zaposlenih iz Vrtca Škofja Loka je ostro, čustveno in polno očitkov, ki jih v kolektivu očitno ne želijo več pometati pod preprogo. Ali se bo na te očitke odzvalo vodstvo in kaj bo to pomenilo za prihodnost vrtca – predvsem za otroke in njihov vsakdan, ki bi moral biti miren in varen?