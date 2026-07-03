Zaprta je vipavska hitra cesta, drugod gneče in zastoji

Vipavska hitra cesta je med Ajdovščino in Nanosom proti Nanosu zaprta zaradi okvare tovornega vozila, sporočajo na prometnoinformacijskem centru. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Ajdovščina - Razdrto. Ne primorski avtocesti je medtem zaradi prometne nesreče med Kozino in Kastelcem proti Kopru zaprt prehitevalni pas. Nastal je zastoj.

Pred nami je sicer prvi julijski konec tedna, ki je tradicionalno že eden prometno bolj obremenjenih. Gneče in zastoji že nastajajo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju.

Na primorski avtocesti so zastoji poleg na že omenjenem odseku tudi med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru.

Prav tako so zastoji na južni ljubljanski obvoznici med Vičem in Malencami proti Dolenjski ter med centrom in Kozarjami proti Primorski. Pa tudi na zahodni obvoznici med Brdom in Kozarjami proti Primorski. Gnečo in zastoje imajo tudi na cestah Izola-Strunjan in Lesce-Bled, prav tako na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji ter pred Šentiljem proti Sloveniji.