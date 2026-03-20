Zaradi afere Black Cube zavrelo med Golobom in Janšo, voditeljica: »Zdaj bosta pa nehala«

Zaključno predvolilno soočenje na POP TV je zaznamoval eden najbolj napetih trenutkov celotne kampanje, ko je razprava o prisluškovalni aferi, povezani z izraelskim podjetjem Black Cube, prerasla v oster osebni obračun med premierjem Robertom Golobom in predsednikom SDS Janezom Janšo. Slišati je bilo prekinjanje in dvigovanje tona, voditeljica Petra Kerčmar pa je morala sogovornike večkrat umirjati in posegati v besedo, da je sploh lahko nadaljevala oddajo.

Decembra lani naj bi predstavniki podjetja Black Cube prisotni na sedežu ene od političnih strank v Ljubljani. Po navedbah državnega sekretarja za nacionalno varnost naj bi obstajali konkretni dokazi o njihovem obisku, pri čemer naj bi bil naročnik iz Slovenije. Primer že preiskujejo pristojni organi, ki preverjajo verodostojnost posnetkov in okoliščine njihovega nastanka ter širjenja. Janez Janša je očitke odločno zavrnil in poudaril, da se je srečal zgolj z eno osebo, pri čemer je širše interpretacije označil za politično motivirane.

Premier Robert Golob je na drugi strani poudaril, da vprašanje presega običajne politične polemike. Po njegovih besedah gre za resno temo državne suverenosti in integritete volilnega procesa. Opozoril je, da mora država v primeru morebitnega sodelovanja s tujimi obveščevalnimi strukturami reagirati odločno in odgovorno. Po njegovem je ključno vprašanje, ali je bil za politične cilje ogrožen temeljni interes države. Predstavniki drugih političnih strank so opozorili na resnost morebitnega tujega vpliva in potrebo po temeljiti preiskavi, drugi pa na nevarnost, da se varnostne teme uporabljajo za notranjepolitične obračune.