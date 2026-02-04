»Zaradi alkohola vsak dan v Sloveniji umreta vsaj dva človeka«

V organizaciji KUD Bubla Radenci, ki ga vodi predsednica Helena Poznič Kos, so v kongresni dvorani hotela Zdravilišča Radenci pripravili predstavitev knjige – priročnika z naslovom Pot iz brezna. Priročnik, namenjen odvisnim od alkohola in tudi tistim, ki si te izkušnje ne želijo prestati, sta napisala zakonca Kociper: dr. Lidija Kociper, psihologinja ter partnerska in individualna terapevtka, in dr. med. Jožef Kociper, psihiater z evropsko diplomo terapevta ter strokovni vodja Društva za zdravo življenje Nova pot Radenci.

V kongresni dvorani hotela Zdravilišča Radenci so predstavili priročnik Pot iz brezna. FOTO: Dani Mauko

Prijetno in dobro obiskano druženje je povezovala, dr. med., specialistka družinske medicine. V uvodu je poudarila, da bosta v prepolni dvorani razpravo o zasvojenosti – predvsem z alkoholom – spremljala tudi kultura in glasba, avtorja priročnika pa bosta spregovorila o pasteh alkoholne zasvojenosti. Oba strokovnjaka že desetletja pomagata ljudem z različnimi izkušnjami alkoholizma. Številni posamezniki, pari, družine in odrasli otroci alkoholikov so z njuno podporo zaživeli novo, bolj polno in bogato življenje. Pri tem je pomembno poznavanje alkoholizma in njegovega ozadja – ne le biološkega, temveč tudi psihološkega in socialnega – obenem pa velja, da je alkoholizem mogoče zdraviti.

Vsebina knjige je namenjena tudi vsem, ki jih problematika zanima ali želijo izvedeti več o zasvojenosti ter o tem, kako ravnati s pitjem alkohola, da v življenju ne bi povzročalo težav. V Sloveniji je alkohol (skoraj desetina prebivalstva oziroma več kot 200.000 posameznikov) najbolj razširjena in uradno dovoljena droga, vsak dan pa zaradi bolezni, povezanih z alkoholom, umreta najmanj dve osebi.

Lidija Kociper ob tem poudarja: »Alkoholizem je bolezen, čeprav smo to priznali šele zadnjih dvajset let. To je omogočilo tudi dostopnost do zdravljenja. Nobeden, ki postane zasvojen, ni hotel to postati, ni izbral tega, ampak je padel v to. Zato je zelo primeren ta izraz, padec v brezno. To ni moja iznajdba, to so zdravljenci v skupinah večkrat povedali, da se počutijo, kot da so padli v brezno …«

Po predstavitvi in razpravi so se organizatorji zahvalili izvajalcem ter obiskovalce povabili na brezalkoholno pijačo. FOTO: Dani Mauko

Dogodek je s klavirsko glasbo popestril prof. Berislav Budak, predsednik Društva Zdravje in glasba Radenci – društva za svetovanje, terapijo in glasbeno relaksacijo. Prof. Vida Pelcl je iz knjige prebrala nekaj pesmi in zgodb pričevanj o zasvojenosti, ilustratorka Karmen Smodiš Reischmann pa je povedala, da je v knjigi z ilustracijami doživeto izrazila srž zasvojenosti. Po predstavitvi knjige in razpravi se je predsednica KUD Bubla, Lidija Kos Poznič, izvajalcem zahvalila s priložnostnim darilom, obiskovalce pa povabila še na kozarček brezalkoholne pijače.