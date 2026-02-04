»Zaradi alkohola vsak dan v Sloveniji umreta vsaj dva človeka«

V organizaciji KUD Bubla Radenci, ki ga vodi predsednica Helena Poznič Kos, so v kongresni dvorani hotela Zdravilišča Radenci pripravili predstavitev knjige – priročnika z naslovom Pot iz brezna. Priročnik, namenjen odvisnim od alkohola in tudi tistim, ki si te izkušnje ne želijo prestati, sta napisala zakonca Kociper: dr. Lidija Kociper, psihologinja ter partnerska in individualna terapevtka, in dr. med. Jožef Kociper, psihiater z evropsko diplomo terapevta ter strokovni vodja Društva za zdravo življenje Nova pot Radenci.
Vsebina knjige je namenjena tudi vsem, ki jih problematika zanima ali želijo izvedeti več o zasvojenosti ter o tem, kako ravnati s pitjem alkohola, da v življenju ne bi povzročalo težav. V Sloveniji je alkohol (skoraj desetina prebivalstva oziroma več kot 200.000 posameznikov) najbolj razširjena in uradno dovoljena droga, vsak dan pa zaradi bolezni, povezanih z alkoholom, umreta najmanj dve osebi.
Lidija Kociper ob tem poudarja: »Alkoholizem je bolezen, čeprav smo to priznali šele zadnjih dvajset let. To je omogočilo tudi dostopnost do zdravljenja. Nobeden, ki postane zasvojen, ni hotel to postati, ni izbral tega, ampak je padel v to. Zato je zelo primeren ta izraz, padec v brezno. To ni moja iznajdba, to so zdravljenci v skupinah večkrat povedali, da se počutijo, kot da so padli v brezno …«
Dogodek je s klavirsko glasbo popestril prof. Berislav Budak, predsednik Društva Zdravje in glasba Radenci – društva za svetovanje, terapijo in glasbeno relaksacijo. Prof. Vida Pelcl je iz knjige prebrala nekaj pesmi in zgodb pričevanj o zasvojenosti, ilustratorka Karmen Smodiš Reischmann pa je povedala, da je v knjigi z ilustracijami doživeto izrazila srž zasvojenosti. Po predstavitvi knjige in razpravi se je predsednica KUD Bubla, Lidija Kos Poznič, izvajalcem zahvalila s priložnostnim darilom, obiskovalce pa povabila še na kozarček brezalkoholne pijače.